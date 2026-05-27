El programa de auxiliares de conversación pende de un hilo: la Xunta ofrece al Ministerio de Educación 4,8 millones para que los contrate él

El programa de auxiliares es muy valorado por los centros, en la foto una joven neozelandesa que participa este curso en un colegio de Ames PACO RODRÍGUEZ

El programa de auxiliares de conversación es uno de los más sólidos en Galicia para el refuerzo de idiomas, con 690 jóvenes extranjeros colaborando en casi 800 centros educativos durante este curso. Desde hace meses las comunidades y el Ministerio de Educación —que es quien convoca, selecciona a los extranjeros que participan y asigna las plazas— se enfrentan a un conflicto ya que el Ministerio de Trabajo está llevando a cabo inspecciones en algunas autonomías, entre ellas Galicia, con multas millonarias por la relación contractual de los conocidos como lectores.

Las multas de la inspección ascienden a 25 millones de euros —en Galicia aún no se resolvió el expediente— y obedecen a que Trabajo entiende que se da una relación laboral, por lo que los auxiliares deberían estar dados de alta en la Seguridad Social. Su socio de Gobierno, es decir, el Ministerio de Educación, no lo ve así, y en el medio están las autonomías, exponiéndose a estas millonarias sanciones.

Hace unos días, y con meses de retraso, el Gobierno central sacó la convocatoria para el próximo curso y la Xunta considera que no se dan las garantías jurídicas para evitar las multas. Por ello, la Consellería de Educación ha decidido enviar una carta a la ministra, Milagros Tolón, ofreciendo los 4,8 millones que invierte el departamento autonómico en este programa para que el ministerio contrate directamente a los auxiliares.

Así lo explicó en una rueda de prensa el conselleiro, Román Rodríguez, acompañado por la directora xeral de Ordenación Educativa, Judith Fernández, y el secretario xeral técnico, Manuel Vila. «Queremos continuar co programa, pero dado que o Goberno central segue sen ofrecernos certezas, optamos por poñer os cartos públicos á súa disposición e que sexan eles os que se encarguen das incorporacións se están tan seguros de que o problema xa está resolto».

En la convocatoria se incorpora un nuevo anexo en el que se insiste en que el programa no es una actividad productiva ni genera una relación laboral. Pero, tal y como explica Judith Fernández, estas características ya estaban recogidas en años anteriores y la inspección de trabajo impuso sanciones a Valencia y Andalucía. Además, el ministerio defiende que hay un informe de la Abogacía General del Estado que justifica la legalidad del programa, pero la Xunta esgrime que ese mismo informe fue utilizado por las comunidades sancionadas sin éxito.

Trabajo entiende que hay una relación laboral entre comunidades y auxiliares por cuatro requisitos, por lo que las multas afectan a la cuota autonómica, no a la que abona el Ministerio de Educación. De ahí la propuesta para transferir los casi cinco millones al Gobierno central, que no cumpliría con los cuatro requisitos en su cuota ministerial, lo que le permite evitar las multas.

¿Cómo se haría?

¿Sería factible que contratase el ministerio? La Xunta dice que sí. De hecho en la convocatoria actual hay auxiliares que ya están contratados por el Gobierno central —la minoría, entre 40 y 50—, por lo que la consellería propone firmar un convenio y ceder los fondos para que el departamento de Milagros Tolón gestione todos los contratos. «En todo caso non se nos pode acusar de non querer seguir co programa, e se isto cae hai un único responsable», concluye Rodríguez. La viabilidad del programa, en todo caso, con dos administraciones de colores políticos diferentes y argumentos confrontados, es incierta.