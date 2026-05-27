Pontón reitera que pedirá un adelanto electoral si se demuestra la financiación ilegal del PSOE

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La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, compartió esta mañana en rueda de prensa su «indignación» por ver cómo «Partido Popular e Partido Socialista salpican a vida pública con casos de corrupción». Reiteró que su organización reclamará un adelanto electoral en caso de que se demuestre que hay financiación ilegal en el PSOE. «A xustiza ten que ir até o fondo. Que non se poden tolerar casos de corrupción e que, caia quen caía, hai que traballar para que esa forma de actuar se erradique da vida pública porque é un cancro para a democracia», expuso.

La dirigente nacionalista recordó que el Bloque «ten unha liña vermella moi clara», que es pedir elecciones si se da un caso de financiación ilegal en el PSOE, «como tivo o Partido Popular coa Gürtel», comparó. «A cidadanía ten que tomar a palabra e ten que decidir que futuro quere», exigió en ese escenario.

Pontón dijo que el BNG tiene la convicción de que «a política ten que estar ao servicio da cidadanía» y que «hai que erradicar as prácticas corruptas que se se producen». «Hai que ir até o final caia quen caia e evidentemente se estamos ante un caso de corrupción e se demostra que hai financiación ilegal do Partido Socialista, igual que fixo no seu momento o Partido Popular coa trama Gürtel, nós exiximos a convocatoria electoral», reiteró Pontón.