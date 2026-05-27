Galicia, entre las comunidades con mejor transferencia de conocimiento universitario

Jornada de bienvenida a los nuevos alumnos de la Universidade de Vigo en una imagen de archivo MIGUEL VILLAR

El punto fuerte del sistema universitario de Galicia es la transferencia de conocimiento, según el ránking de la Fundación CYD que se publicó este miércoles y que analiza 36 indicadores que se agrupan en cinco dimensiones de la educación superior: enseñanza y aprendizaje, investigación, transferencia de conocimiento, internacionalización y contribución al desarrollo regional. De las tres universidades públicas gallegas, solo la de Vigo consigue un apartado especial al ser de las que más destacan en investigación a nivel nacional. La asignatura pendiente es la atracción de estudiantes de otras comunidades (sobre todo en titulaciones de máster), donde suele quedar por debajo de la media nacional.

La Fundación Conocimiento y Desarrollo presenta la 13.ª edición de este ránking, en el que se analizan 84 instituciones de educación superior bajo criterios como la tasa de alumnos que logran finalizar los estudios en el tiempo previsto, los fondos que dedican a investigación y las publicaciones de los profesores, las patentes y la creación de spin-offs, la movilidad de estudiantes o el salario medio que percibirán sus egresados. Se presentan resultados de 31 ámbitos de conocimiento y 3.909 titulaciones, y se clasifican los indicadores por grupos de rendimiento: alto, intermedio y reducido.

La directora de la Fundación, Sònia Martínez Vivas, explica que el ránking se presenta como una herramienta de orientación para toda la comunidad universitaria: a los estudiantes y a sus familias, a los gestores universitarios y a las instituciones, empresas y profesionales de la educación superior. «No da una lista cerrada de resultados, sino que permite a cada usuario obtener su propia clasificación en función de los indicadores que considera prioritarios», afirma.

A una semana de las pruebas de acceso a la universidad, este informe presenta las 12 universidades con los mejores rendimientos a nivel global. Son Navarra, Carlos III de Madrid, Autónoma de Barcelona, Pompeu Fabra, Autónoma de Madrid, Ramon Llull, Internacional de Catalunya, Barcelona, Politécnica de Catalunya, Pontificia de Comillas, Valencia- Estudi General y Rovira i Virgili. En otras ediciones, las universidades gallegas destacaron por su rendimiento.

Galicia es la tercera comunidad con los mejores resultados en la transferencia de conocimiento; esto es, las universidades gallegas sobresalen en los fondos de investigación privados, las patentes concedidas y en colaboración, los ingresos por licencias y la creación de spin-offs (empresas de base tecnológica que nacen en los campus). Todo ello impacta directamente en el tejido empresarial y económico. En el primer puesto está Cataluña, y Navarra en el segundo.

La Universidade de Vigo destaca en esta edición como uno de los centros más reconocidos a nivel nacional en la dimensión de investigación, por la que se aporta información sobre el número de publicaciones por profesor o los fondos que la universidad capta para la investigación.

En la primera dimensión, la de enseñanza y aprendizaje, se analiza la ratio de estudiantes por profesor, la tasa de quienes finalizan sus estudios en el tiempo estipulado o el porcentaje de créditos aprobados respecto al total de matriculados, entre otros. En la tasa de graduación, tanto en grado como en máster, las tres universidades gallegas comparten el mismo resultado, con un rendimiento intermedio. En el resto de indicadores, solo la Universidade de Santiago sobresale en la tasa de rendimiento, la tasa de éxito y el número de estudiantes de otras comunidades con ese rendimiento intermedio. La Universidade de Vigo y la Universidade da Coruña tienen un rendimiento reducido.

En investigación, además de la de Vigo, que es la que destaca el informe entre las mejores universidades a nivel nacional, la de Santiago también tiene alto rendimiento en todos los indicadores menos en publicaciones altamente citadas y posdoctorados, que son de rendimiento intermedio. La de A Coruña tiene rendimiento reducido en varios indicadores.

En orientación internacional, la UDC destaca por sus titulaciones de grado y máster impartidas en un idioma extranjero, y la USC y la UVigo en publicaciones internacionales. Y en contribución al desarrollo regional, las universidades de A Coruña y de Vigo tienen un alto rendimiento en prácticas en la empresa (la de Santiago un rendimiento intermedio).