En defensa de una solución ambiciosa para el ferrocarril gallego

Un tren circula por la línea de alta velocidad Ourense-Santiago, muy cerca de su confluencia con el eje atlántico. Ambos corredores tienen ancho ibérico XOÁN A. SOLER

Tanto el informe de la Xunta sobre el cambio de ancho de vía en Galicia como el reciente de Competencia comparten una conclusión: la coexistencia prolongada entre ancho ibérico y ancho estándar genera ineficiencias, limita la interoperabilidad y aumenta la complejidad técnica de la red, algo que cobra un carácter singular en el sistema ferroviario gallego que continúa funcionando en ancho ibérico. En cumplimiento del reglamento (UE) 2024/1679, el Ministerio de Transportes y los organismos ferroviarios trabajan en el estudio técnico que evaluará la posible migración progresiva de anchos en la red estatal. En el caso gallego, el análisis debería abordar la migración del tramo de alta velocidad Ourense-Santiago, que se explota en ancho ibérico y, sobre todo, su impacto sobre el eje atlántico, columna vertebral ferroviaria de Galicia.

La cuestión ya no es únicamente si Galicia debe avanzar hacia el ancho estándar europeo, sino cómo hacerlo minimizando las interferencias sobre el servicio y garantizando la continuidad operativa de una red esencial para la movilidad y la economía. La opción más ambiciosa, eficiente a largo plazo y que eliminaría la constante transitoriedad en la que se opera, consistiría en transformar progresivamente toda la red de altas prestaciones al estándar europeo, incluido el eje atlántico.

El principal argumento a favor es que las líneas gallegas ya disponen de traviesas polivalentes, preparadas para admitir el desplazamiento de carriles sin actuar en la plataforma, ofreciendo las mayores ventajas: interoperabilidad total con Europa, eliminación de cambiadores de ancho, simplificación del material rodante, reducción de incidencias y apertura a nuevos operadores. Desde una perspectiva territorial, dotaría a Galicia con infraestructuras de igual calidad y características que el resto de territorios.

La migración entre Ourense y Santiago no reviste especial dificultad y ya existen precedentes en el corredor mediterráneo. En cambio, actuar sobre el eje atlántico constituirá el aspecto más complejo. Representa el auténtico núcleo del sistema ferroviario gallego, la dificultad de las operaciones cambiaría enormemente según el tramo en concreto y aspectos como la existencia o no de la antigua traza ferroviaria podría facilitar las obras para que la interoperabilidad con Europa no termine en Santiago.