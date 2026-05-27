El BNG centra en la segunda ciudad de Galicia sus expectativas para alcanzar otra alcaldía urbana

Mario Beramendi Álvarez
MARIO BERAMENDI SANTIAGO / LA VOZ

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Pontón, Avia Veira y Jorquera, el pasado jueves en A Coruña.
Pontón, Avia Veira y Jorquera, el pasado jueves en A Coruña. Marcos Míguez

La encuesta de Sondaxe sitúa a A Coruña como la urbe donde más crecen los nacionalistas, que consiguen capitalizar el desgaste de Inés Rey

28 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El BNG tiene depositadas sus principales esperanzas para las próximas municipales en A Coruña, la ciudad de Galicia donde más crece, según los últimos datos de Sondaxe, cuya encuesta coloca a los nacionalistas con seis

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