El BNG centra en la segunda ciudad de Galicia sus expectativas para alcanzar otra alcaldía urbana
SANTIAGO / LA VOZ
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La encuesta de Sondaxe sitúa a A Coruña como la urbe donde más crecen los nacionalistas, que consiguen capitalizar el desgaste de Inés Rey28 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El BNG tiene depositadas sus principales esperanzas para las próximas municipales en A Coruña, la ciudad de Galicia donde más crece, según los últimos datos de Sondaxe, cuya encuesta coloca a los nacionalistas con seis