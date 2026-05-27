Aviturga insta a reclamar la tasa por el código para los pisos turísticos que tumbó el Supremo

Imagen del dormitorio de un piso turístico EUROPA PRESS

La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) insta a todos los propietarios gallegos de viviendas de uso turístico (VUT) a reclamar las tasas que abonaron para obtener el código único de registro que exigió el Gobierno y que la semana pasada tumbó el Tribunal Supremo. «No existe base legal que justifique que los propietarios asuman un coste derivado de un procedimiento que nunca debió ponerse en marcha», aseguraron ayer desde Aviturga.

Desde julio del año pasado, todas las VUT debían contar con un código único de alojamiento que debía autorizar el Colegio de Registradores para comercializarse en plataformas. Pero a comienzos de este año, la Comisión Europea pidió al Gobierno central que eliminase esa exigencia al considerar que la normativa comunitaria ya se estaba cumpliendo con los registros obligatorios a nivel autonómico. «Era innecesario y suponía una intromisión en un ámbito ya regulado», sostiene Aviturga.

La asociación recuerda que Galicia ya contaba con un registro plenamente operativo y adaptado a las plataformas, además de exigir desde 2020 el envío de información estadística de ocupación conforme a la ley autonómica. Además, apuntan que el Colegio de Registradores llegó a exigir entre 6.000 y 9.000 euros por vivienda a propietarios que habían adquirido su inmueble sin hipoteca, al interpretar de forma extensiva la Ley Hipotecaria para vincularla al registro único. En el resto de casos, la tasa rondaba los 60 euros.