Vota y opina: ¿Qué te parece que los ayuntamientos cobren tasas turísticas?

Turistas portando maletas en el centro de A Coruña. MARCOS MÍGUEZ

La tasa turística ha llegado para quedarse en Galicia. Tras A Coruña y Santiago, Vigo ha sido la última ciudad en sumarse a la aprobación de esta ordenanza. Gracias a los votos del gobierno mayoritario del PSOE, la medida entrará en vigor el 1 de octubre de este año aunque se aplicará de manera progresiva, incluyendo límites para gravar dos noches hasta julio de 2027 o una moratoria de un año para los cruceros antes de comenzar su aplicación. Por su parte, la oposición liderada por el PP y el BNG lamenta que se apueste por un modelo de turismo que contribuye a la masificación. Y tú, ¿crees que los ayuntamientos deben cobrar tasas a los turistas?

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