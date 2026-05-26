Vota y opina: ¿Qué te parece que los ayuntamientos cobren tasas turísticas?
GALICIA
El Concello de Vigo aprobó esta ordenanza y se suma a Santiago y A Coruña en la aplicación de tarifas para los turistas que oscilarán entre 1 y 2 euros26 may 2026 . Actualizado a las 13:49 h.
La tasa turística ha llegado para quedarse en Galicia. Tras A Coruña y Santiago, Vigo ha sido la última ciudad en sumarse a la aprobación de esta ordenanza. Gracias a los votos del gobierno mayoritario del PSOE, la medida entrará en vigor el 1 de octubre de este año aunque se aplicará de manera progresiva, incluyendo límites para gravar dos noches hasta julio de 2027 o una moratoria de un año para los cruceros antes de comenzar su aplicación. Por su parte, la oposición liderada por el PP y el BNG lamenta que se apueste por un modelo de turismo que contribuye a la masificación. Y tú, ¿crees que los ayuntamientos deben cobrar tasas a los turistas?
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