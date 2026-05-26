El profesorado que vigila la PAU podrá inspeccionar en cualquier momento gafas, bolígrafos u otros elementos

Foto de la selectividad del año pasado en Santiago XOAN A. SOLER

A una semana exacta de que arranquen en Galicia las pruebas de acceso a la universidad (PAU), la Comisión Universitaria de Galicia (CIUG), el órgano que se encarga de la organización y elaboración de estos exámenes, ha publicado una adenda al protocolo PAU en el que establece que el profesorado de las comisiones delegadas podrá solicitar «en calquera momento» y si así lo considera, cualquier elemento al alumnado para su inspección. Como ejemplo la CIUG se refiere a gafas, calculadoras o bolígrafos. Además, recuerdan, el uso de dispositivos no permitidos implica la expulsión de la prueba, al igual que tener cualquier dispositivo electrónico dentro del aula.

Los responsables de la selectividad insisten así en la prohibición no solo de usar elementos electrónicos sino de introducirlos en el recinto en el que se hacen en los exámenes aunque no se utilicen. Con esto pretende evitar situaciones como la vivida el año pasado, cuando un alumno que realizaba las pruebas en Vigo fue expulsado por usar un móvil, o en el 2022, con al menos tres estudiantes desalojados por utilizar teléfonos o relojes inteligentes.

El 2 de junio arranca en Galicia y en la mayoría de comunidades autónomas la PAU, en la que se matricularon 13.441 estudiantes en diez localidades gallegas. Se examinarán a lo largo de tres días, martes, miércoles y jueves, en 36 sedes.