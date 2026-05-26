El PP vota en contra de la propuesta de transferencia de la AP-9 a Galicia, que sin embargo sale adelante

Peaje de la AP-9 a su paso por el municipio de Abegondo. CÉSAR QUIAN

La propuesta de transferencia de la titularidad de la AP-9 a la Xunta de Galicia ha superado hoy positivamente su primera prueba en el Congreso de los Diputados. Los integrantes de la ponencia que estudia en la Cámara Baja la petición de traspaso de la infraestructura a la Administración gallega hecha por el Parlamento de Galicia, han votado mayoritariamente a favor de la cesión del vial, aunque no han sido contemplados todos los extremos planteados desde la Cámara autonómica. Los votos de PSOE, Sumar, BNG junto a los de ERC, Bildu y Junts han neutralizado el rechazo que tanto el PP como Vox manifestaron en la reunión a puerta cerrada al texto consensuado por las formaciones de izquierda.

El PP, a través de su diputado ourensano Celso Delgado, reclamó que se aplazase la votación de hoy para darle tiempo a los servicios jurídicos de su partido y de la Xunta, unos días o unas semanas, para analizar el texto consensuado por socialistas, nacionalistas y Sumar. Los populares, además de criticar que se les excluyese de dicha negociación, alegan que en el citado acuerdo faltan exigencias del Parlamento autonómico, como la dotación de fondos a la Xunta por parte del Gobierno central para acometer nuevas rebajas y descuentos en los peajes de la AP-9, así como también la eliminación de las subidas extra del 1 % anual concedidas a Audasa para recuperar hasta el 2038 la inversión realizada en la ampliación del puente de Rande y el vial a su paso por Santiago.

Los promotores del texto votado hoy mantuvieron durante la sesión que la propuesta de ley da respuesta a la demanda histórica de la transferencia de la autopista a la Xunta.

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Vox votó como el PP en contra de la ponencia, pero con la ponderación del voto de los presentes en la votación, el resultado fue de 180 votos a favor y 170 en contra. El texto ahora deberá ser votado igualmente en la Comisión de Transportes del Congreso, para hacerlo posteriormente el pleno de la Cámara Baja. Al tratarse de una ley orgánica, requiere de una mayoría de 170 votos de los 350 escaños del Congreso. El texto final, en caso de ser aprobado tras la posible incorporación de enmiendas, pasará al Senado, y volverá al Congreso en caso de haber sido modificado.

Si obtiene en el proceso legislativo el apoyo final, la Comisión Mixta de Transferencias Xunta-Gobierno central tendrán que negociar cómo y cuándo se efectúa la transferencia, proceso que puede extenderse durante al menos medio año.