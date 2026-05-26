Galicia tendrá 11,7 millones de euros para impulsar la atención primaria tras cumplir los requisitos de Sanidad

Los fondos buscan mejorar la atención primaria y ampliar sus prestaciones, en la foto el centro de salud de A Ponte, en Ourense SANTI M. AMIL

El Consejo de Ministros ha autorizado distribuir 172 millones de euros entre las comunidades para reforzar la atención primaria durante el 2026. De ellos, 11,7 millones serán para el Servizo Galego de Saúde (Sergas), en dos partidas diferentes, una de 5,8 millones y otra de 5,9. El dinero se destinará a implantar o potenciar medidas como la ampliación de procedimientos diagnósticos, el impulso de herramientas de IA para la transcripción de conversaciones en consulta o la renovación de equipamientos.

El 50 % de los fondos se reparten en función de la población y características como la superficie, la dispersión o la insularidad. El otro 50 % se condicionó al cumplimiento de cuatro objetivos: estabilidad del empleo público, puestos de difícil cobertura, dotación de puestos de enfermería especialista y estabilidad de unidades docentes. Todas las comunidades cumplieron los requisitos en el 2026, por lo que obtendrán el 100 % de los fondos previstos.

Los recursos pueden utilizarse también en programas de salud comunitaria, de pacientes crónicos y polimedicados, detección temprana de la violencia de género o sistemas de notificación de incidentes relacionados con la asistencia sanitaria.