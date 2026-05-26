Galicia Destino Sostible alcanza las 191 empresas anotadas y una oferta de más de 200 experiencias

III Encuentro del Club de Producto Galicia Destino Sostible celebrado en el Hotel NH Collection Finisterre de A Coruña

Echó a andar en el año 2022 y, cuatro años después, el club de producto Galicia Destino Sostible aglutina ya a 191 empresas de la comunidad y su oferta ronda las 220 experiencias a disposición de los viajeros que buscan un modo distinto de hacer turismo, más respetuoso con el medio ambiente, el entorno y quienes viven en él, y que permita disfrutar el viaje de una manera más profunda.

Es una de las cifras del balance de actividad presentado hoy en A Coruña. En el Hotel NH Collection Finisterre de esta ciudad, el club ha celebrado su tercer encuentro anual, donde han debatido sobre las distintas facetas de la sostenibilidad, han compartido experiencias y han analizado hacia dónde va el sector.

«Hace mucho que se ha superado la idea de asociar sostenibilidad solo con medio ambiente, es también un equilibrio entre el turismo, la economía y la calidad de vida. Galicia tiene una posición privilegiada en este campo, por su entorno, pero también por su cultura, por la autenticidad que muchas comunidades querrían», destacó el propio director del hotel anfitrión, Agustín Collazos, en su intervención de bienvenida.

Antes de él habló el director de Turismo de Galicia de la Xunta, Xosé Manuel Merelles, que destacó que la dirección en la que se mueve Galicia Destino Sostible se alinea a la perfección con el Plan Estratéxico de Turismo de Galicia 2020-2030 que «busca un turismo de futuro, con produtos que sigan a atraer visitantes, que seguen a medrar en número, pero sobre todo que sexan compatibles co medio ambiente, sostibles a nivel de emprego e rendibles economicamente». Recordó, además, que Galicia es la tercera comunidad con más establecimientos destacados con la Q de Calidad y con la S de Sostenibilidad Turística.

Conexión entre turismo y empresas

La idea de este club de producto es conectar a turistas y empresas, de modo que se facilite el acceso a las actividades de turismo sostenible que existen en Galicia, pero también ayudar a los negocios del sector a ahondar en esta línea de actividad más responsable, así como a certificar su calificación en este ámbito. En él se incluyen alojamientos, negocios de restauración y gastronomía, agencias de viajes y empresas prestadoras de servicios complementarios, como puedan ser guías o experiencias,

«No se trata solo de crear una marca, es algo más profundo, es una forma compartida de entender el turismo en Galicia. Aglutinar a un conjunto de empresas con respeto por el territorio y que cuida al detalle su oferta, ante un mercado que está cambiando y en el que la gente busca cada vez más experiencias coherentes, conectadas con la identidad», resaltó Cesáreo Pardal, presidente del Clúster Turismo de Galicia, entidad que promovió la creación del club. «La sostenibilidad no es una tendencia, es una necesidad», añadió.