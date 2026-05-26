Galicia, Asturias y Murcia reclaman al Gobierno central otro modelo de financiación autonómica

XOÁN REY | EFE

Las comunidades de Galicia, Asturias y Murcia han vuelto a expresar este martes en Santiago su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica que propone el Gobierno central, presentado en su día por la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que hasta ahora ha defendido quien le ha sucedido en el cargo, Arcadi España. Así lo han manifestado los consejeros de Hacienda de las tres autonomías; el gallego Miguel Corgos, del PP; el asturiano Guillermo Peláez, del PSOE, y el murciano Luis Marín, del PP. Los tres han participado hoy en la capital gallega en el simposio organizado por la Red de Investigadores en Financiación autonómica y Descentralización financiera en España (RIFDE).

En las jornadas, el responsable de la Xunta ha vuelto a defender un Sistema de Financiación Autonómica (SAF) en el que las personas cuenten con los mismos servicios públicos con independencia del lugar en el que residan. Esta es la razón principal que esgrime el Gobierno gallego para apostar por la retirada de una propuesta que ha suscitado el rechazo de todas las comunidades de régimen común, a excepción de Cataluña.

Para Miguel Corgos, conselleiro de Facenda, el proyecto es especialmente perjudicial para Galicia, dado que la ponderación para la dispersión y el envejecimiento, principales factores de gasto en esta comunidad, pierden incluso peso con la propuesta de reforma. «Esta proposta afecta de forma grave aos factores de custo que son clave para poder prestar os servizos públicos fundamentais en termos de igualdade en todas as comunidades, e prexudica moito non só a Galicia, senón a todas as comunidades do noroeste de España», expuso el conselleiro. Un planteamiento que han defendido también sus homólogos asturianos y murcianos, quienes han insistido en la que revisión planteada no sirve porque plantea problemas de igualdad.

La situación de inestabilidad en el Estado y el hecho de que la propuesta del Gobierno solo tenga la bendición de ERC hace muy difícil que pueda salir adelante. Así que todo hace presagiar que nos encaminamos hacia otra legislatura perdida en términos de actualización del SAF, un modelo obsoleto (diseñado en el 2009) y que no responde a las necesidades financieras de una comunidad cono la gallega. El nuevo modelo de financiación autonómica presenta un incremento de 21.000 millones de euros en los recursos que tendrán las comunidades, de los que 587 corresponderían a Galicia, según los datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda. Esto significa que la cantidad asignada a esta comunidad equivale al 2,7 % del total, una proporción que representa menos de la mitad de lo que pesa la población gallega en el conjunto del Estado.

Las críticas también provienen del mundo académico. Santiago Lago, miembro del RIFDE y presidente del Foro Económico de Galicia, ya ha advertido que los recursos asignados a esta comunidad serían insuficientes para mantener su posición relativa frente al resto de autonomías. El economista ha asegurado que, de aplicarse la reforma tal como está planteada, Galicia podría pasar de estar bien posicionada a encontrarse en una situación mucho peor, y ha subrayado que la cifra adecuada debería situarse entre 900 y 1.000 millones de euros para compensar la pérdida de ventaja comparativa.

Respuesta del Gobierno

La crítica lanzada hoy desde la Xunta ha suscitado una respuesta del Ejecutivo central. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha pedido al Gobierno gallego que presente su propia propuesta sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y asuma la responsabilidad «que le corresponde» en esta cuestión. «Seguimos esperando para saber cuál es», ha asegurado Blanco en Santiago, quien ha afeado al PP que siga instalado en la crítica sin ofrecer ninguna alternativa, salvo, dijo, rechazar 587 millones más para la comunidad gallega.