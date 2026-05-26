Alerta por un SMS fraudulento que suplanta a la Agencia Tributaria y que busca robar datos bancarios en plena operación de la renta

Mensaje SMS que envían los ciberestafadores coincidiendo con la declaración de la renta.

Esta semana se ha detectado una campaña de mensajes fraudulentos al teléfono móvil suplantando a la Agencia Tributaria aprovechando que está abierto el período de la declaración de la renta. El mensaje está llegando en forma de SMS con el asunto AEAT, que son las siglas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y con este texto: «La Agencia Tributaria ha emitido una comunicación dirigida a usted, que usted recibe en calidad de titular». La advertencia va acompañada de un enlace que abre una página para consultar un supuesto comunicado de la AEAT en la que aparece un formulario para añadir datos personales. Es todo mentira, como advierte el Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad de España), que además le concede a este mensaje un nivel elevado de alerta (4 sobre 5), ya que la contestación a esa notificación fraudulenta puede implicar graves daños para el usuario que abra el enlace, que redirige a una web fraudulenta que imita a la legítima de la Agencia Tributaria, donde piden datos personales y bancarios para recibir una supuesta devolución de dinero. La notificación indica que para proceder al abono es necesario «confirmar los datos para evitar incidencias en la gestión».

Desde el Incibe explican que hay tres elementos que ayudan a delatar que el mensaje es falso. Por un lado, el enlace (URL) es sospechoso porque la web oficial de la Agencia Tributaria siempre termina en gob.es o en .es (por ejemplo, sede.agenciatributaria.gob.es). El dominio de la imagen termina en .top o en .click, según otras evidencias, que es una extensión barata y muy utilizada por ciberdelincuentes para crear páginas web temporales de estafa. También, el remitente AEAT es engañoso. Los atacantes utilizan técnicas de SMS spoofing para camuflar el número de teléfono real y hacer que en la pantalla del móvil del usuario aparezca el nombre de una institución legítima, logrando incluso que el mensaje se cuele en el mismo hilo de SMS auténticos que hayas recibido antes. Hay otros rasgos que pueden ayudar a desconfiar del SMS, como su redacción redundante y artificial, pero lo cierto es que los ciberestafadores utilizan técnicas muy novedosas y sobre todo la coincidencia con la declaración de la renta para hacer más creíble el mensaje.

Llamar al banco y al 017 del Incibe

Si no se ha accedido al enlace fraudulento que acompaña al mensaje, desde el Incibe recomiendan bloquear el remitente y eliminar el mensaje. Pero si el usuario ha entrado en la web falsa y ha facilitado información personal o bancaria, el consejo es contactar inmediatamente con su entidad bancaria para bloquear la tarjeta bancaria y evitar cualquier movimiento de dinero no autorizado. Además, se recomienda ponerse en contacto con la línea de ayuda en ciberseguridad del Incibe llamando al 017 para recibir asesoramiento especializado. Este es un teléfono gratuito, confidencial y personalizado y está operativo todos los días de ocho de la mañana a once de la noche.

También se aconseja guardar todas las evidencias disponibles sobre el fraude, como capturas de pantalla o enlaces maliciosos y presentar una denuncia ante la Guardia Civil o la Policía Nacional aportando todas las pruebas recopiladas durante el proceso.