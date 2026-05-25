La Xunta pide que las plantas de valorización energética de residuos, como la de Sogama, no tengan que comprar derechos de emisión de dióxido de carbono

La planta de gestión de residuos de Sogama, en Cerceda, en una imagen de archivo

La Xunta reivindica que la Unión Europea tenga en cuenta la singularidad de las plantas de valorización energética de residuos, como la que gestiona Sogama en Cerceda, y que no les aplique el nuevo Régimen del Comercio de Derechos de Emisión (RCDE). Esto es, que no tengan que comprar derechos de emisión equivalentes a la cantidad de dióxido de carbono que emitan cada año a la atmósfera.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, remitió una carta a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, en la que expone la «inquedanza» del Gobierno gallego ante la posibilidad de que la ampliación del actual mercado de carbono afecte a este tipo de instalaciones. Sostiene que no se está teniendo en cuenta que prestan un servicio público esencial y que, por ese motivo, tienen que procesar todos los residuos recibidos con independencia de su composición o de su contenido en dióxido de carbono.

Asimismo, desde la Xunta recuerdan que en estos momentos no hay una alternativa tecnológica que sustituya la valorización energética de los desperdicios que no se pueden reciclar, y que los fondos que estas plantas tendrían que destinar a la compra de derechos de emisión, dejarían de invertirse «en melloras ambientais ou tecnolóxicas».

Más residuos a los vertederos

Por otra parte, la representante autonómica alude a un previsible incremento de los residuos que se derivarían a vertederos al convertirse en una alternativa «economicamente máis interesante»: «A incorporación das plantas de valorización enerxética ao RCDE [...] podería dificultar seriamente o cumprimento dos obxectivos en materia de verquido, fixados nun máximo do 10 % para o ano 2035», reflexiona la conselleira.

En la carta, la titular de Medio Ambiente reivindica que el sector cumple «moi rigorosamente» con la normativa ambiental y señala que esta nueva obligación supondría para Sogama un coste anual adicional de 14 millones de euros, «o que repercutiría tamén no importe do canon que pagan os concellos», pudiendo incluso «comprometer a viabilidade da planta», concluye la Xunta.

En la carta enviada por la conselleira, en la que se remitió también un informe ejecutivo avalado por asociaciones de distintos países europeos, se pide al Gobierno central que defienda esta postura en Bruselas este próximo mes de junio, cuando se abordará la cuestión.