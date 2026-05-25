La Valedora reitera a Sanidade su obligación de explicar el caso de la enferma de cáncer que debía recorrer diez kilómetros por su cuenta para ir al hospital
VILAGARCÍA / LA VOZ
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María Dolores Fernández advierte a la consellería de que incurrirá en consecuencias legales si continúa ignorando sus peticiones y el Sergas garantiza que ya está en condiciones de ofrecerle una respuesta sobre este caso02 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Tenía 52 años y un cáncer metastásico en fase terminal que en muchas ocasiones le impedía moverse. Tuvo que trasladarse desde su casa en Pontecesures al domicilio familiar de Catoira para poder recibir los cuidados de