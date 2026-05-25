La Valedora reitera a Sanidade su obligación de explicar el caso de la enferma de cáncer que debía recorrer diez kilómetros por su cuenta para ir al hospital

La paciente ingresaba con frecuencia en el CHUS, pero sus ambulancias no podían recogerla en el área sanitaria de Pontevedra PACO RODRÍGUEZ

Tenía 52 años y un cáncer metastásico en fase terminal que en muchas ocasiones le impedía moverse. Tuvo que trasladarse desde su casa en Pontecesures al domicilio familiar de Catoira para poder recibir los cuidados de