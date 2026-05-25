A USC investigará como Instagram e TikTok modulan a percepción e o uso do galego
GALICIA
Un equipo de expertos estudará durante tres anos o contido en redes para analizar varias cuestións sobre o emprego da lingua25 may 2026 . Actualizado a las 17:55 h.
Que papel xogan as redes sociais na percepción e no uso do galego é unha pregunta á que dará resposta o proxecto IDEOLINGAL, promovido dende o Instituto da Lingua Galega (ILG) da Universidade de Santiago. Para chegar a conclusións sobre o emprego da lingua nesas redes, os investigadores aplicarán unha «metodoloxía innovadora» para observar «os procesos de cambio lingüístico» que se poden dar na oralidade dixital e analizar outras cuestións relacionadas co idioma. As motivacións para o emprego da lingua galega, o papel do galego normativo na contorna dixital e a creación de comunidades de uso tamén estarán entre os obxectivos da investigación, que foi presentada este luns e que se estenderá ao longo de tres anos. Liderarana a profesora da Facultade de Humanidades Carme Silva e o profesor da Facultade de Humanidades Xosé Luis Regueira.
Segundo engade o comunicado enviado dende a USC, o traballo dos investigadores «aspira a coñecer a eclosión de perfís en galego nas principais redes sociais orais» e observarase como os creadores de contido que empregan estas plataformas constrúen a súa identidade e toman decisións sobre «o modelo de idioma máis acaído no esixente universo das redes sociais».
«A hipótese coa que estamos a traballar é que a xente nova está reconsiderando o papel das variedades dialectais nas súas publicacións para as redes sociais orais», explican os profesores responsables da investigación. Porque segundo consideran, as xeracións máis novas que crean contido en galego parecen mostrarse «menos preocupadas pola corrección formal da mensaxe», e máis implicadas en procurar a naturalidade diante da cámara.
O proceso de investigación, no que participarán oito especialistas —entre os que forman parte do equipo de investigación e do equipo de traballo— pretende con esta investigación afondar no coñecemento da realidade lingüística e sociolóxica da Galicia actual e analizar o perfil laboral do instagrammer que emprega a lingua galega. «A indagación sobre as ideoloxías da xente nova é especialmente pertinente nun momento no que as estatísticas amosan serias dificultades na transmisión interxeracional do idioma», afirmou a profesora da Facultade de Humanidades Carme Silva