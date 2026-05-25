Así serán los nuevos llamamientos en el Sergas: por correo o SMS y se adjudicarán entre las 9.01 y 10 de la mañana

Los llamamientos se hacían hasta ahora por teléfono, en la foto el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo M.MORALEJO

La Consellería de Sanidade introducirá un cambio importante en los llamamientos para contratos temporales. Hasta ahora —y en el 2025 se hicieron 279.303 contratos— se realizaban todos telefónicamente, un proceso engorroso no solo para el personal administrativo que realiza las llamadas sino para los trabajadores, pendientes del teléfono. Educación seguía el mismo método y hace solo unos meses introdujo el procedimiento telemático, que también se implantará en el Sergas con carácter general.

El Diario Oficial de Galicia ha publicado este modelo que, como exige un desarrollo técnico importante, se implantará de forma progresiva. Y es que hay casi cien mil personas inscritas en las distintas categorías para optar a un contrato temporal (97.830 en el 2025). El sistema, en principio, es sencillo. De lunes a viernes se publicarán los contratos disponibles con la fecha en la que se va a adjudicar y la de inicio. Como regla general recibirán un SMS o correo electrónico las 50 primeras personas en la lista correspondiente a ese categoría, y el llamamiento estará visible al menos cinco días antes de la adjudicación, y de ser de corta duración desde las 17 del día previo. El profesional interesado podrá seleccionar los llamamientos hasta las 9 horas del día de la adjudicación y esta se producirá siempre entre las 9.01 y las 10 de la mañana.

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Eso sí, al ser la administración sanitaria una institución que funciona los 365 días del año y en donde es necesario cubrir casi todas las bajas, se mantiene el sistema telefónico para aquellos casos en los que sea necesario, por ejemplo si no se cubre ese contrato o si los plazos son urgentes.

Penalizaciones

El pacto de selección temporal, firmado por CIG, CSIF, CC.OO. y UGT, recoge también las penalizaciones por no aceptar el llamamiento. En caso del sistema telemático, si no se selecciona un contrato no hay sanción, pero en caso de adjudicarse y no presentarse, el aspirante pasará al final de la lista un año, y en caso de reincidir durante este tiempo, será expulsado un año.

En cuanto a las llamadas, se penalizará a quienes no atiendan en el plazo de 30 días naturales diez o más llamadas. Eso sí, si se trata de un llamamiento urgente solo se contabilizará una llamada por día, mientras que en los no urgentes un máximo de tres diarias, aunque se realicen más.