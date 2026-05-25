PSOE, Sumar y BNG pactan transferir a la Xunta la AP-9

Vista del puente de Rande. Oscar Vázquez

Por primera vez la autopista AP-9 está cerca de convertirse en una autopista gallega. PSOE, Sumar y BNG han pactado el texto que mañana presentarán en el Congreso de los Diputados en el que las tras formaciones atienden la reiterada y unánime petición del Parlamento de Galicia de transferir a la Xunta la titularidad de la infraestructura en manos del Ministerio de Transportes y que hasta ahora el actual Gobierno y todos los anteriores se habían negado a traspasar.

Las dos formaciones que respaldan al Ejecutivo central y el BNG presentarán de manera conjunta cinco enmiendas a la comisión de la ponencia que debate dicha transferencia, un texto que en definitiva plantea que la Administración central se haga cargo de todas las bonificaciones de los peajes que pueden disfrutar los usuarios de la AP-9 hasta el final de su concesión en el año 2048. Asumiría también el Gobierno de España el coste de todas las obras y mejoras comprometidas en el vial. Fuentes de la negociación de dicho acuerdo aseguran que cuenta con el visto bueno del Ejecutivo para que el acuerdo se produzca en los términos señalados, y se apruebe en las Cortes para ser definitivamente negociado el traspaso entre Madrid y Santiago en la Comisión Mixta de Transferencias.

Desde la coalición del Gobierno se destaca la predisposición de PSOE y Sumar a concretar la transferencia de la AP-9 a Galicia, mientras que el BNG se atribuye un papel clave en la consecución del «principio de acordo co PSOE. Co BNG, Galiza gaña nopvas competencias», reaccionó el diputado nacionalista, Néstor Rego.

El traspaso se fundamenta en los principios de colaboración administrativa y se ampara legalmente en el artículo 150.2 de la Constitución Española (que permite transferir facultades del Estado mediante ley orgánica) , así como en el Estatuto de Autonomía de Galicia.

El acuerdo obliga al Estado y a la Xunta a elevar una propuesta a la Comisión Mixta de Transferencias para determinar las condiciones del traspaso de la titularidad y la gestión de la autopista, que se aprobará mediante real decreto. La Xunta de Galicia asumirá funciones como autorizar la puesta en servicio de nuevos tramos, reformas, enlaces y vías auxiliares; inspeccionar y supervisar el funcionamiento de la autopista; ejercer la potestad sancionadora ante incumplimientos de la empresa concesionaria; gestionar el régimen económico del vial fijando, actualizando o suprimiendo tarifas y peajes a cargo de sus propios presupuestos, así como aplicar programas de descuentos.

Además, la Xunta podrá aprobar convenios o adendas que modifiquen las condiciones de la concesión actual. Será responsabilidad suya asumir los costes de cualquier modificación del régimen económico que decida promover una vez que el traspaso sea efectivo. Sus decisiones no podrán alterar los compromisos financieros previos del Estado.

El Gobierno central seguirá asumiendo los costes económicos y las consecuencias de las decisiones y modificaciones de la concesión que adoptó durante su período de competencia y se respetarán los límites económicos vigentes a la fecha del acuerdo.

Señala el texto que deberá ser ratificado por el Congreso que la la asunción efectiva de las competencias por parte de Galicia se producirá en el momento en que se firme el acuerdo con tal efecto de la Comisión Mixta, el cual debe garantizar la entrega de los medios materiales y presupuestarios necesarios.