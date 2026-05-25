El profesorado de educación especial se reforzará en Galicia con 400 plazas hasta el año 2030

PACO RODRÍGUEZ

El Consello de la Xunta aprobó este lunes un nuevo plan para impulsar la atención a la diversidad en el sistema educativo gallego, que contará con un presupuesto de 118 millones de euros y cuya vigencia se extenderá hasta el 2030. El profesorado especialista se reforzará con 400 plazas tanto en primaria como en secundaria, según avanzó el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez. Afirmó que el nuevo plan abarca cuatro ámbitos: dinamización de recursos; atención personalizada y libertad de elección; formación y actualización de competencias, y simplificación de la gestión y adaptabilidad de la normativa.

La estrategia de refuerzo empezará a aplicarse desde este próximo curso, con 200 nuevos profesionales de pedagogía terapéutica para la enseñanza secundaria: 100 el primer año y otros 100 en el siguiente. En primaria, se van a consolidar 150 puestos más en esta misma área, además de auxiliares de audición y lenguaje. A esto se suma que, a partir de septiembre, según confirmó el conselleiro, se contratará a 50 nuevos profesionales para reforzar los servicios de orientación de los centros educativos.

Además del refuerzo de personal, este plan tendrá la formación del profesorado como «eixo vertebral» y una «revisión normativa» para blindar lo que el conselleiro de Educación definió como «educación á carta», y gracias a la que las familias de alumnos con necesidades especiales podrán «elixir libremente a modalidade de escolarización» entre la ordinaria, la especial o una combinada entre ambas.

Según Román Rodríguez, otro de los objetivos de este plan es la reducción de la burocracia para agilizar el proceso administrativo de atención a la diversidad. Se usarán herramientas como Edugalia, que está en proceso de licitación y utiliza la inteligencia artificial, para la digitalización de los trámites. «Isto vai implicar unha mellora na coordinación entre os especialistas, as familias, os centros educativos e, en definitiva, unha serie de cuestións de carácter técnico que van contribuír a reducir a burocracia e que os profesionais teñan máis tempo para dedicarse ás súas funcións», explicó el conselleiro.

La Xunta pretende que pueda garantizarse que cada alumno reciba la atención que necesita para que desarrolle «o seu potencial», en palabras de Rodríguez, quien destacó que Galicia «é a comunidade máis inclusiva do Estado», con un 94 % del alumnado con necesidades especiales integrado en centros educativos ordinarios.

En otro orden de asuntos, el presidente gallego, Alfonso Rueda, explicó también que el Consello de la Xunta acordó este lunes colaborar con 15 asociaciones y entidades especializadas en la inclusión para garantizar el servicio de comedor adaptado a los alumnos que lo necesiten. Con este convenio, que cuenta con un presupuesto de 300.000 euros, se atenderá a 585 alumnos en la comunidad gallega.