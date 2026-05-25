El PP crece en Ourense a la espera de que Santiago decida el candidato
OURENSE / LA VOZ
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La portavoz Ana Méndez se postula, pero la cúpula conservadora también baraja a Ana Vázquez. El partido gana apoyos, según la última encuesta de Sondaxe26 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El mapa político de la ciudad de Ourense que dibuja la última encuesta elaborada por Sondaxe apunta a un escenario abierto en el que Democracia Ourensana (DO) resiste como el partido más votado, pero con