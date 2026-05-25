El PP crece en Ourense a la espera de que Santiago decida el candidato

Rubén Nóvoa Pérez
RUBÉN NÓVOA OURENSE / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

La portavoz municipal del PP en Ourense, Ana Méndez, en una imagen de archivo.
La portavoz municipal del PP en Ourense, Ana Méndez, en una imagen de archivo. Santi M. Amil

La portavoz Ana Méndez se postula, pero la cúpula conservadora también baraja a Ana Vázquez. El partido gana apoyos, según la última encuesta de Sondaxe

26 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El mapa político de la ciudad de Ourense que dibuja la última encuesta elaborada por Sondaxe apunta a un escenario abierto en el que Democracia Ourensana (DO) resiste como el partido más votado, pero con

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