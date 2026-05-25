La inversión por cada dependiente en Galicia es de 7.900 euros, 500 menos que la media española

Una mujer atiende a su madre, dependiente. SANDRA ALONSO

Algo más de 13.700 millones de euros. Esa fue la inversión pública en atención a la dependencia en España en el año 2025, según el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales publicado este lunes. Las comunidades autónomas siguen aportando el grueso de los fondos. De media, asumieron el 72,6 % de ese gasto, mientras que el Estado contribuyó con el 27,4 % restantes. Con todo, la situación es dispar en los distintos territorios. Así, mientras el País Vasco, Navarra y Baleares se sitúan a la cabeza en su contribución, con porcentajes superiores al 80 %, La Rioja, Castilla y León, Andalucía, Galicia y Cantabria se colocan en el extremo contrario, por debajo del 70 %. En concreto, la financiación gallega supone el 67,1 % del total, cinco puntos y medio menos que la media estatal.

Además, de ratificar que el Estado sigue estando por debajo del 50 % de aportación de fondos que fijaba la Ley de Dependencia, que establecía un soporte paritario entre Gobierno central y autonomías, el informe desglosa otras cifras de interés. Por ejemplo, qué cantidad media se dedicó el año pasado por cada persona dependiente que está siendo efectivamente atendida. Y de nuevo es el País Vasco el que se sitúa en cabeza, con casi 14.400 euros, muy por encima de la media estatal de 8.400. Galicia, sin embargo, se coloca 500 euros por debajo, con una media de 7.900 euros por persona atendida.

El envejecimiento también penaliza a la comunidad gallega cuando lo que se analiza es la inversión por persona potencialmente dependiente. En este ítem, Galicia se sitúa a la cola, con 1.490 euros por individuo, frente a la media estatal de 2.034, y muy lejos de los 3.102 del País Vasco o los 2.757 de Extremadura.

Más allá de de porcentajes y medias, la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha aprovechado la publicación del informe —que no menciona cuál es el peso de los ayuntamientos en las aportaciones para dependencia— para volver a reclamar que la Administración General del Estado aumente la financiación de la dependencia en al menos mil millones cada año para que se reduzcan la lista de espera se incrementen las cuantías de las prestaciones y las intensidades de los servicios.

La entidad recuerda, además, que el gasto público en dependencia en España supone el 0,8 % del PIB, la mitad de lo que dedican de media los países de la Unión Europea.

«Pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso y son de tanta urgencia social como la atención a las personas en situación de dependencia, sin embargo, después de casi 20 años, la dependencia es un derecho pendiente, su potencial sigue sin desarrollar», afirma José Manuel Ramírez, presidente de la asociación.

Además, el estudio publicado este lunes advierte que en este 2026 ocho comunidades verán disminuidas las cantidades que el Estado va a aportar a la financiación de la dependencia por haber incumplido los objetivos de mejora de la atención en relación al empleo, listas de espera y calidad de los servicios. Aunque esas cantidades están pendientes de aprobación, inicialmente Cataluña perderá el 15,5 %; Comunidad Valenciana, el 9,14 %; Asturias, un 5 %; Extremadura, un 4,9 %; La Rioja, un 4,7 %; Cantabria, un 1,8 %; Aragón un 0,6 %; y la Comunidad de Madrid se quedará sin un 0,3 %.