Dudas en la cúpula del PPdeG sobre la candidatura para las municipales en A Coruña

Xosé Vázquez Gago
XOSÉ GAGO REDACCIÓN / LA VOZ

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Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, este lunes
Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, este lunes PACO RODRÍGUEZ

Según Sondaxe, los populares no capitalizan el desgaste del PSOE y continúan a dos ediles de la mayoría, la misma distancia que en el 2023

26 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Crecen las dudas en la cúpula del PPdeG sobre la candidatura a la alcaldía de A Coruña para las elecciones municipales de mayo del 2027. La última encuesta de Sondaxe, publicada este fin de semana

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