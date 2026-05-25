Dudas en la cúpula del PPdeG sobre la candidatura para las municipales en A Coruña
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Según Sondaxe, los populares no capitalizan el desgaste del PSOE y continúan a dos ediles de la mayoría, la misma distancia que en el 202326 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Crecen las dudas en la cúpula del PPdeG sobre la candidatura a la alcaldía de A Coruña para las elecciones municipales de mayo del 2027. La última encuesta de Sondaxe, publicada este fin de semana