Peleteiro, la pequeña academia que acabó en manos de fondos de inversión gigantes

Manuel Peleteiro creó el colegio en 1951 y falleció en 1965. Su mujer, Dolores Ramos, y sus hijos continuaron el proyecto.

Leer bien, escribir sin faltas y hacer cálculos con solvencia. ¿Puede un minúsculo proyecto educativo con estos objetivos acabar siendo objeto de deseo de dos de los mayores fondos de inversión del planeta? Acaba de