Peleteiro, la pequeña academia que acabó en manos de fondos de inversión gigantes
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
El colegio privado santiagués impulsado por un joven químico hace más de siete décadas perdió esta semana su carácter familiar y ya es de una multinacional24 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Leer bien, escribir sin faltas y hacer cálculos con solvencia. ¿Puede un minúsculo proyecto educativo con estos objetivos acabar siendo objeto de deseo de dos de los mayores fondos de inversión del planeta? Acaba de