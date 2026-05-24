Peleteiro, la pequeña academia que acabó en manos de fondos de inversión gigantes

Juan María Capeáns Garrido
Juan capeáns SANTIAGO / LA VOZ

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Manuel Peleteiro creó el colegio en 1951 y falleció en 1965. Su mujer, Dolores Ramos, y sus hijos continuaron el proyecto.
Manuel Peleteiro creó el colegio en 1951 y falleció en 1965. Su mujer, Dolores Ramos, y sus hijos continuaron el proyecto.

El colegio privado santiagués impulsado por un joven químico hace más de siete décadas perdió esta semana su carácter familiar y ya es de una multinacional

24 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Leer bien, escribir sin faltas y hacer cálculos con solvencia. ¿Puede un minúsculo proyecto educativo con estos objetivos acabar siendo objeto de deseo de dos de los mayores fondos de inversión del planeta? Acaba de

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