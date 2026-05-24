Un niño con autismo lleva dos meses sin acudir a clase por prescripción médica
A CORUÑA / LA VOZ
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La familia asegura que el colegio no atendía las necesidades del alumno y tiene informes que avalan que el menor no vaya al colegio. La Xunta responde que ofreció alternativas26 may 2026 . Actualizado a las 20:52 h.
El centro escolar no lo entiende y, de hecho, sus responsables dicen que nunca han visto una situación igual. Sin embargo, varios informes del Sergas son claros al recomendar que un niño de 7 años