La aldea más vaciada de Ortigueira
ORTIGUEIRA / LA VOZ
GALICIA
Mosteiro, con apenas veinte habitantes, es la parroquia más pequeña de las 22 del municipio, uno de los más despoblados de Galicia, un eucaliptal donde hace siglos se plantaban viñedos25 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El rural costero se desangra, sepultado por los eucaliptos y el olvido. Con 42 habitantes empadronados y menos de 20 residentes, Mosteiro es la más pequeña de las 22 parroquias de Ortigueira, uno de los