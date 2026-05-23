La Xunta denuncia trato desigual el Gobierno: en Cataluña promete un tren de 5.000 millones y a Galicia le cede 28 metros cuadrados de oficinas

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, flanqueado por el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España (izquierda) y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en la reunión que tuvieron en septiembre del 2025 sobre la cesión de competencias.

«Soa a broma», ha dicho el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, sobre la propuesta del Gobierno central para transferir a Galicia la competencia de las autorizaciones iniciales de trabajo a extranjeros. El Ejecutivo plantea la cesión de «28 metros cadrados de espazo de oficina para toda Galicia e a dotación orzamentaria correspondente a seis prazas de persoal vacantes», señalaron fuentes de la Xunta. El conselleiro comparó esa propuesta con los últimos compromisos adquiridos por el Ejecutivo para aprobar los presupuestos en Cataluña. Allí «están dispostos a facer unha obra de ferrocarril de 5.000 millóns de euros, e en cambio en Galicia nos traspasan 28 metros cadrados de oficina para levar a cabo unha transferencia».

Calvo reiteró que «non queremos ser máis que ninguén pero dende logo tampouco vamos a ser menos que os demais», por lo que avanzó que se le pedirá al Gobierno que amplíe su oferta. Fuentes del Ejecutivo autonómico consideran que la dotación prevista por Madrid es «claramente insuficiente», y advirtieron que no bastará para que Galicia ejerza la competencia de forma «eficaz».

La oferta parte de una fórmula basada en datos del 2024, cuando la presión migratoria era menor, sin tener en cuenta la regularización extraordinaria decretada por el Gobierno este año, añadieron desde la Xunta.

Como consecuencia, el Ejecutivo autonómico ha enviado a Madrid una petición de datos con el fin de conocer la «situación real» de las oficinas de extranjería y que se incluyan los costes adicionales que supondría la «habilitación de oficinas nas catro provincias», ya que el espacio propuesto por el Gobierno central «é insuficiente» para ello.

La Xunta mostró su confianza en que el Gobierno responda «canto antes», ya que se acumulan «importantes retrasos» en una competencia «vital» para el mercado laboral de Galicia.

El Ejecutivo que preside Alfonso Rueda hizo la primera solicitud para asumir las autorizaciones de trabajo en julio del 2025, justo después de que se materializase la transferencia de la gestión del litoral, la primera competencia cedida a Galicia en casi 17 años, tras una pugna con el Gobierno que llegó hasta el Tribunal Constitucional.

Aunque ha pasado casi un año de la solicitud, que cuenta con el aval unánime del Parlamento de Galicia y del Consello Consultivo, los avances han sido muy lentos: el primer borrador del Estado no llegó hasta febrero.

La Xunta no es la primera Administración autonómica que solicita la gestión de los permisos laborales. Cataluña la ostenta desde el 2009 y el País Vasco la logró en julio del año pasado. Ambas comunidades han obtenido muchas más competencias que Galicia en esta legislatura. La Administración gallega lleva una —el litoral—, mientras que la vasca lleva 12, incluyendo esa.

Esas transferencias se enmarcan en el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez alcanzado en el 2023 por el PNV y el PSOE, que incluía la cesión de todas las competencias pendientes. Una era la de autorizaciones de permisos de trabajo. Las negociaciones técnicas, la fase en la que está Galicia, se iniciaron en diciembre del 2024 y el acuerdo se materializó en siete meses. En el caso gallego es difícil poner fecha al proceso, pero el Gobierno central dijo en septiembre, por boca del entonces secretario de Estado de Política Territorial y hoy ministro Arcadi España, que se alcanzaría «un acuerdo muy pronto».