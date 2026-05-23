Los vecinos de las ciudades creen que seguirán sus alcaldes, salvo en Santiago
SANTIAGO
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Los ciudadanos suspenden la gestión municipal en todas las urbes, con la excepción de Vigo. Consulta los resultados en las ciudades: Vigo | A Coruña | Ourense | Lugo | Santiago | Pontevedra | Ferrol24 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Transcurridas tres cuartas partes del mandato municipal, y a solo doce meses de las próximas elecciones locales, los gallegos que residen en las siete ciudades, que suman más de un millón de habitantes, creen que