Los vecinos de las ciudades creen que seguirán sus alcaldes, salvo en Santiago

Abel Caballero (Vigo), Inés Rey (A Coruña), Gonzalo Jácome (Ourense), Goretti Sanmartín (Santiago), Elena Candia (Lugo), Miguel Anxo Fernández Lores (Pontevedra) y José Manuel Rey Varela (Ferrol), los alcaldes de las siete ciudades gallegas.

Transcurridas tres cuartas partes del mandato municipal, y a solo doce meses de las próximas elecciones locales, los gallegos que residen en las siete ciudades, que suman más de un millón de habitantes, creen que