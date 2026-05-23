Los vecinos de las ciudades creen que seguirán sus alcaldes, salvo en Santiago

Mario Beramendi Álvarez
Mario Beramendi SANTIAGO

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Abel Caballero (Vigo), Inés Rey (A Coruña), Gonzalo Jácome (Ourense), Goretti Sanmartín (Santiago), Elena Candia (Lugo), Miguel Anxo Fernández Lores (Pontevedra) y José Manuel Rey Varela (Ferrol), los alcaldes de las siete ciudades gallegas.
Abel Caballero (Vigo), Inés Rey (A Coruña), Gonzalo Jácome (Ourense), Goretti Sanmartín (Santiago), Elena Candia (Lugo), Miguel Anxo Fernández Lores (Pontevedra) y José Manuel Rey Varela (Ferrol), los alcaldes de las siete ciudades gallegas.

Los ciudadanos suspenden la gestión municipal en todas las urbes, con la excepción de Vigo. Consulta los resultados en las ciudades: Vigo | A Coruña | Ourense | Lugo | Santiago | Pontevedra | Ferrol

24 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Transcurridas tres cuartas partes del mandato municipal, y a solo doce meses de las próximas elecciones locales, los gallegos que residen en las siete ciudades, que suman más de un millón de habitantes, creen que

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 92% dto.
Suscripción PDF 1€/mes durante 6 meses Suscríbete