Solo seis funcionarios para los permisos de trabajo a extranjeros en Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. SANDRA ALONSO

«28 metros cadrados de espazo de oficina para toda Galicia e a dotación orzamentaria correspondente a seis prazas de persoal vacantes», esa es la propuesta que el Gobierno central ha hecho a la Xunta para que asuma la competencia de las autorizaciones iniciales de trabajo a extranjeros. Fuentes del Ejecutivo autonómico consideraron «claramente insuficiente» esa dotación, y advirtieron que no bastará para que Galicia ejerza la competencia de forma «eficaz».

La oferta parte de una fórmula basada en datos del 2024, cuando la presión migratoria era menor, sin tener en cuenta la regularización extraordinaria decretada por el Gobierno este año, añadieron desde la Xunta.

Como consecuencia, el Ejecutivo autonómico ha enviado a Madrid una petición de datos con el fin de conocer la «situación real» de las oficinas de extranjería y que se incluyan los costes adicionales que supondría la «habilitación de oficinas nas catro provincias», ya que el espacio propuesto por el Gobierno central «é insuficiente» para ello.

La Xunta mostró su confianza en que el Gobierno responda «canto antes», ya que se acumulan «importantes retrasos» en una competencia «vital» para el mercado laboral de Galicia.

El Ejecutivo que preside Alfonso Rueda hizo la primera solicitud para asumir las autorizaciones de trabajo en julio del 2025, justo después de que se materializase la transferencia de la gestión del litoral, la primera competencia cedida a Galicia en casi 17 años, tras una pugna con el Gobierno que llegó hasta el Tribunal Constitucional.

Aunque ha pasado casi un año de la solicitud, que cuenta con el aval unánime del Parlamento de Galicia y del Consello Consultivo, los avances han sido muy lentos: el primer borrador del Estado no llegó hasta febrero.

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La Xunta no es la primera Administración autonómica que solicita la gestión de los permisos laborales. Cataluña la ostenta desde el 2009 y el País Vasco la logró en julio del año pasado. Ambas comunidades han obtenido muchas más competencias que Galicia en esta legislatura. La Administración gallega lleva una —el litoral—, mientras que la vasca lleva 12, incluyendo esa.

Esas transferencias se enmarcan en el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez alcanzado en el 2023 por el PNV y el PSOE, que incluía la cesión de todas las competencias pendientes. Una era la de autorizaciones de permisos de trabajo. Las negociaciones técnicas —la fase en la que está Galicia—, se iniciaron en diciembre del 2024 y el acuerdo se materializó en siete meses. En el caso gallego es difícil poner fecha al proceso, pero el Gobierno central dijo en septiembre, por boca del entonces secretario de Estado de Política Territorial y hoy ministro, Arcadi España que «llegaremos a un acuerdo muy pronto».