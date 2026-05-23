El PP de Borja Verea, a un edil de la mayoría absoluta en Santiago
SANTIAGO
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Los populares ganarían dos escaños hasta alcanzar 13 en la nueva corporación de 27, el BNG subiría de 6 a 7, el PSdeG bajaría de 6 a 5 y Compostela Aberta se mantendría en 224 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La distancia entre las fuerzas de centroizquierda —BNG, PSOE y Compostela Aberta (CA)—, cuya mayoría sumó 14 concejales y dio la alcaldía en el 2023 a la nacionalista Goretti Sanmartín, se reduce a un año