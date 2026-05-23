Pontón anima al BNG a «tender pontes» más allá de su electorado tradicional en las municipales

La portavoz del BNG, Ana Pontón, ante el Consello Nacional.

Ana Pontón invitó este sábado a los cuadros de su partido «a tender pontes con todas esas persoas que hoxe nos miran con esperanza pero que aínda non deron o paso de coller a papeleta do BNG» ante las próximas elecciones municipales del 2027, que son «unha oportunidade» para «seguir consolidando o avance» de la formación nacionalista.

Pontón habló ante el Consello Nacional del partido, que se reunió a un año de los comicios para preparar la carrera electoral. La portavoz nacional se mostró optimista ante la cita, que aborda con la convicción de que el Bloque será «a forza política que máis medre o 23 de maio de 2027», y se marcó un objetivo: «Conseguir máis concellos gobernados polo BNG e aumentar a nosa representación municipal con máis concelleiros».

Pontón defendió el modelo de gestión de los nacionalistas como aval para seguir ampliando la base electoral del partido. «Os concellos gobernados polo BNG prosperan, ganan dinamismo económico e social; avanzan en igualdade, en xustiza social, na promoción da nosa lingua e cultura, con espazos públicos de calidade», afirmó.

La previsión de la formación nacionalista es que los cabezas de lista en las grandes ciudades y de los ayuntamientos en los que tienen la alcaldía o forma parte del gobierno local estén elegidos antes del 24 de julio.

Además, en los próximos meses el Bloque celebrará tres encuentros nacionales; uno específico de grandes ciudades, una cumbre de gobiernos y cogobiernos municipales y un encuentro municipal multitudinario a modo de arranque de la precampaña.

En su discurso, Pontón se refirió a otros asuntos de actualidad, defendió el pacifismo y rechazó el militarismo con una cita de Gandhi: «Non hai camiño para a paz, a paz é o camiño». En esa línea, criticó de forma indirecta, la próxima celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo: «A Galiza que queremos non é militarista, nin a proxección que queremos é a dos desfiles que enxalzan as armas de destrución masiva, nin son os cazas de combate sobrevoando Vigo, nin tanques desfilando nas rúas. A proxección que queremos é a dun País que defende a paz, que defende o dereito internacional e os dereitos humanos».

También acusó al Gobierno de la Xunta de iniciar una nueva ofensiva para «vender Galiza a prezo de saldo» mediante proyectos de «megaminaria contaminante» una vez perdido el proyecto de Altri. «Máis de cen proxectos para ofrecer Galiza á rapina das grandes multinacionais para que rouben a nosa riqueza mineira a cambio de migallas», dijo Pontón que comparó a los «fondos voitre e grandes capitais transnacionais» con los «romanos do século XXI».