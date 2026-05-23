Mayoría absoluta de Rey Varela en Ferrol en un arco sin cambios
FERROL
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El tablero municipal no se movería, con el PP con 13 ediles, el PSOE con siete, el BNG con tres, y Ferrol en Común con dos24 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La mayoría absoluta de José Manuel Rey Varela en Ferrol resiste en un tablero municipal inamovible. Transcurridos tres cuartos de mandato, el Partido Popular conservaría los codiciados trece concejales cosechados en el 2023, única forma