Mayoría absoluta de Rey Varela en Ferrol en un arco sin cambios

Rocío Pita Parada
Rocío Pita Parada FERROL

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José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol.
José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol. Concello de Ferrol

El tablero municipal no se movería, con el PP con 13 ediles, el PSOE con siete, el BNG con tres, y Ferrol en Común con dos

24 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La mayoría absoluta de José Manuel Rey Varela en Ferrol resiste en un tablero municipal inamovible. Transcurridos tres cuartos de mandato, el Partido Popular conservaría los codiciados trece concejales cosechados en el 2023, única forma

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