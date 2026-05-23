«La Justicia es más que un algoritmo»

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

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María Pedreda

¿Podrá en un futuro la inteligencia artificial dictar sentencias? Los profesionales lo ven poco probable, y el Poder Judicial ya avisa de que el control debe ser «humano, real y efectivo»

24 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«¿Dónde se ve dentro de tres años? ¿Qué hará con su vida?». La jueza le pregunta al acusado cuál es su previsión de futuro inmediato para saber si puede concederle el tercer grado. Lleva dos

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