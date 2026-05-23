Golpe a las narcolanchas portuguesas tras la nueva regulación

Motores de gran potencia para narcolanchas incautados en Portugal, en una imagen de archivo Susana Samhan.

La entrada en vigor del nuevo régimen portugués de regulación de embarcaciones de alta velocidad (EAV) el pasado domingo ha sido un pistoletazo de salida para una gran operación de registro de 14 almacenes, que se ha saldado con la incautación de nueve narcolanchas. Así lo anunció la Policía Judicial lusa en un comunicado emitido ayer: «La Unidad Nacional de Combate al Tráfico de Estupefacientes realizó, en los últimos días, una operación policial para cumplir con órdenes de busca emitidos para un total de 14 almacenes localizados en distintos puntos del país». Además de los vehículos, también se decomisaron 400 dosis de cocaína, tres motores de 300 caballos, dos camiones, siete galeras, tres generadores, unos 90.000 litros de combustible y otras herramientas destinadas a inhibir los radares de las autoridades. También fue detenido un hombre, que se encontraba en una de las naves.

La operación, bautizada como Expreso de las olas, implicó a varias decenas de agentes de la Policía Judicial, que se desplegaron en el centro y sur portugués; en concreto, en Lisboa, Leiría, Setúbal, Évora y Faro, en instalaciones que ya se habían identificado como posibles puntos de apoyo logístico para organizaciones criminales que utilizan lanchas de alta velocidad para transportar droga. También han estado implicados miembros de la Autoridad Marítima Nacional y diferentes unidades regionales de la PJ. Las fuentes policiales indican que las investigaciones deben seguir.

Leer más: La metástasis del narcotráfico avanza desde Cádiz y Huelva al resto del país

La propia Policía Judicial destaca la importancia del decreto que entró en vigor el domingo y que establece un régimen mucho más restrictivo para las EAV y con nuevas sanciones. Con él, la legislación portuguesa se iguala a la española, que entró en vigor en el 2018. Desde entonces, la producción y uso de narcolanchas creció exponencialmente en Portugal, hasta el punto de que, en ese período, fueron incautadas más de 200 embarcaciones rápidas. Las autoridades lusas concuerdan con que este tipo de vehículo es una de las principales herramientas del narco y, con la nueva legislación, se espera una lucha más coordinada a nivel peninsular.