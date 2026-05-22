El Tribunal de Instancia de Santiago lidera un grupo de trabajo para detectar casos de maltrato a mayores en Galicia

En la reunión, celebrada este viernes en Santiago, participó el subdelegado del Gobierno en A Coruña, jueces, fiscales, abogados, procuradores, policías nacionales, guardias civiles y personal del Sergas y de servicios sociales.

El Tribunal de Instancia de Santiago acogió este viernes la primera de las reuniones para constituir un grupo de trabajo con el objetivo de coordinar, desde una perspectiva transversal, las funciones de detección y abordaje de las situaciones de maltrato a personas mayores en Galicia. La creación del grupo, de carácter multidisciplinar, fue autorizada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el pasado 27 de marzo a iniciativa de la magistrada de la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santiago, Ana López-Suevos, que alertó de un incremento de estas conductas delictivas, a menudo asociadas a problemas de drogodependencia, enfermedades psiquiátricas o incluso por parte del profesional cuidador.

Al encuentro, además de la presidenta del Tribunal de Instancia de Santiago, Sandra María Iglesias, convocante de la reunión, y de López-Suevos, asistió la presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo, Sandra María Piñeiro, vocal de la Sala de Gobierno del TSXG designada para elaborar un informe sobre esta materia en Galicia. En esta primera reunión de trabajo participaron también representantes de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, de la Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta, de la Fiscalía, del Imelga, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, de la Policía Autonómica y de las policías locales de Santiago, Ames y Teo. También estuvieron representados los abogados y los procuradores, así como miembros de los departamentos del Servizo Galego de Saúde, de los equipos de servicios sociales de los ayuntamientos de Santiago, Vedra, Boqueixón, Teo y Ames, de la Unidad de Conductas Adictivas y de la Oficina de Asistencia a la Víctima.

Fuentes del Tribunal de Instancia de Santiago destacaron que la respuesta judicial a estas situaciones «aconseja contar con un intercambio interinstitucional de información y recursos disponibles», con el objetivo de la intervención sea «eficaz, humana e integradora». El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha solicitado a los 45 partidos judiciales de la comunidad el envío de datos datos sobre la incidencia de casos de maltrato a personas mayores.