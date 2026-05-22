Un total de 13.441 estudiantes se presentan a la PAU en Galicia

Pruebas de selectividad el pasado mes de junio en Santiago XOAN A. SOLER

Un total de 13.441 estudiantes se han matriculado en la PAU gallega, que se realizará los días 2, 3 y 4 de junio. Desde hace años han tratado de armonizarse los calendarios, por lo que las fechas coinciden en la mayoría de comunidades autónomas. La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) ha dado a conocer los datos de inscritos, así como las sedes y localizaciones.

Diez municipios y 36 sedes albergarán los exámenes de la selectividad que este año apenas presenta novedades. El 2025 fue el de los grandes cambios, con el inicio de las pruebas competenciales —es decir, que buscan el análisis y el razonamiento por encima de la memoria—, por lo que en este 2026 el único cambio es que podrá accederse con el DNI digital.

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La mayoría de los alumnos se examinan en la provincia de A Coruña (un 46,76 %), mientras que un 33,63 % lo harán en Pontevedra. Ourense acogerá al 10,14 % y el resto se examinarán en Lugo. En cuanto a las localidades, en Vigo se han matriculado 3.026 estudiantes, el 22,51 %, y en A Coruña 2.855, el 21,24 %. Las pruebas se realizarán también en Santiago, Ferrol, Cee, Lugo, Viveiro, Ourense, A Rúa y Pontevedra.

Madrid comenzará un día antes pero casi todas las comunidades arrancarán la selectividad el martes 2 de junio. Únicamente dos, Cataluña y Castilla-La Mancha, aguardarán a la siguiente semana.