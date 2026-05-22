Los tiempos del AVE gallego se resienten con nuevas limitaciones de velocidad en el Guadarrama que se suman a las ya existentes

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

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Usuarios esperando el AVE en la estación de Vilagarcía
Usuarios esperando el AVE en la estación de Vilagarcía MONICA IRAGO

Las obras para renovar la vía en los túneles obligarán a los trenes a reducir los 300 por hora a solo 80

22 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

En los tiempos de viaje de la línea de alta velocidad Galicia-Madrid ha habido diversos hitos que han mejorado sensiblemente los tiempos de viaje. El más relevante fue la finalización de la conexión en ancho

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