Los tiempos del AVE gallego se resienten con nuevas limitaciones de velocidad en el Guadarrama que se suman a las ya existentes
REDACCIÓN / LA VOZ
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Las obras para renovar la vía en los túneles obligarán a los trenes a reducir los 300 por hora a solo 8022 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
En los tiempos de viaje de la línea de alta velocidad Galicia-Madrid ha habido diversos hitos que han mejorado sensiblemente los tiempos de viaje. El más relevante fue la finalización de la conexión en ancho#