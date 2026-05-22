Las personas de 65 años o más serán un tercio de la población gallega antes del 2040

Una pareja sentada en un banco en A Coruña ANGEL MANSO

Que la población gallega envejece es un hecho evidente y conocido. Pero el Instituto Galego de Estatística (IGE) va más allá y pone cifras a ese envejecimiento, además de analizar la situación de quienes viven en Galicia y tienen 65 años o más. Lo hace a través de su Sistema de indicadores de lonxevidade, cuyos resultados más recientes ha publicado este viernes. Entre sus conclusiones destaca una proyección: en el año 2039 un tercio de los habitantes de la comunidad superarán la edad teórica de jubilación. El último dato firme, el del 2025, dejaba el peso de este grupo de edad rozando el 27 %, es decir, alrededor de una de cada cuatro personas, en lugar de una de cada tres, como se vaticina para finales de la próxima década de los 30.

Comenzando por esos indicadores demográficos, las previsiones del INE apuntan concretamente a que la población de 65 y más años representará el 33,1 % del total en el año 2039, subiendo paulatinamente, año a año, desde el 24,1 % del 2025. Además, si se cumple esa proyección, supondrá que el peso de este grupo de edad habrá crecido un 75 % en treinta años, ya que en el 2009 eran 19 de cada cien (18,8 %).

Frente a ese 33 % gallego, la población en edad de jubilación para el último año de la década de los 30 en el conjunto de España rondaría el 26,5 %. ¿Y si se desglosan los datos en las distintas provincias gallegas? Las medias previstas para el 2039 distan hasta cinco puntos, los que van entre el 32 % de Pontevedra y el 37 % de Ourense. En el medio queda la provincia de Lugo, con una previsión de un 35,8 % de población de 65 años o más, y la de A Coruña, con un 32,2 %.

Más allá del porcentaje que alcance el grupo de residentes de más edad, es muy significativo poner en relación su peso con el de quienes representan el extremo contrario de la pirámide poblacional, los menores de 20 años. Esa relación se expresa con el índice de envejecimiento. A día de hoy, Galicia ya tiene una cifra alta, con casi 177 personas de 65 años o más por cada cien menores de veinte, muy por encima de la media española de 110. Ambos datos, aunque obviamente más el gallego, nos colocan en un punto crítico, en la que la base demográfica no puede garantizar el reemplazo generacional.

¿Qué pasará en el 2039? La previsión del IGE puede resultar alarmante. Los datos actuales apuntan a que el índice se iría incrementando de forma progresiva y, para entonces, llegaría a haber más de 260 personas mayores por cada cien gallegos que no lleguen a veinteañeros. La cúspide de la pirámide sería mucho más del doble que su base.

Indicadores actuales: 22 años más de vida tras la edad de jubilación

Volviendo a la actualidad, el Sistema de indicadores de lonxevidade del IGE también traza un retrato de las circunstancias actuales de la población gallega de 65 años o más. Por ejemplo, la esperanza de vida a esa edad es de 22 años más, con una brecha de género de unos cuatro años: las mujeres que tienen 65 vivirán, de media, hasta los 88,9 años, y los hombres, hasta los 84,9.

También es alta la esperanza de vida a los 80, que en Galicia es de 10,6 años más. De nuevo es mayor para las mujeres (11,4 años), que para los hombres (9,5).

Estas diferencias de género se ven también al analizar las principales causas de defunción. Si en ellos predominan los tumores, las enfermedades del sistema circulatorio y las dolencias del sistema respiratorio, en ese orden, en ellas la principal causa de muerte son los problemas circulatorios, seguidos de los tumores y de los trastornos mentales y del comportamiento.

Hogares de una o dos personas y más estudios básicos que en Galicia

El informe también señala que la mayoría de personas de 65 años o más (el 60,4 %) viven en hogares donde no hay nadie por debajo de esa edad, según datos de la Enquisa estrutural a fogares. Pero además, en casi la mitad de esos hogares donde no hay ningún menor de 65 tampoco hay ninguna compañía. Es decir, vive una persona sola. En otro 46 % reside una pareja.

En cuanto al estado civil, entre las personas que ya han cumplido la edad teórica de jubilación predominan los casados (un 57,2 %), seguidos de las personas viudas (29,6 %). Los solteros son un 7,4 %, y los divorciados o separados quedan en un 5,8 %.

Sobre el nivel educativo, destaca que la población mayor gallega tiene más formación básica que la media española, aunque las cifras estatales son algo más altas en los niveles superiores. Así, en Galicia solo el 1,3 % no tiene estudios, frente a la media española del 2,6 , y un 42 % tiene estudios primarios (40,5 % a nivel estatal). Además, otro 33,1 % completó el equivalente a la primera etapa de la educación secundaria (por ejemplo, EGB), y un 9,6 %, la segunda. El porcentaje de gallegos de 65 años o más que tienen estudios superiores es del 13,9 %, algo por debajo de la media nacional que es del 18,7 %.