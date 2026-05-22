La Organización Médica Colegial exige a la ministra que rectifique sus ofensas a los médicos y retome el respeto

Concentración de médicos en el Montecelo, este jueves ADRIÁN BAÚLDE

La asamblea de la Organización Médica Colegial (OMC) ha aprobado una declaración institucional propuesta por los colegios gallegos en la que reprocha al Ministerio de Sanidad su falta de gestión y defiende la dignidad y ética médicas. La tensión generada por la reforma del estatuto marco y la progresiva ruptura de los canales de diálogo han llevado a un conflicto que exige responsabilidad, voluntad real de acuerdo y una rectificación por parte del Gobierno.

Los médicos aseguran que Sanidad no está ejerciendo sus funciones y no cuenta con el respaldo de la profesión. A esta falta de voluntad, dicen, se suman las ofensas de la ministra, que ha llegado a acusar a los médicos de tomar como rehenes a los pacientes por ejercer un derecho constitucional, el de la huelga. Los colegios insisten en que la realidad asistencial está marcada por agendas inasumibles, déficit estructural de profesionales y ausencia de descansos que dificultan el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad clínica.

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Ante esto, la OMC reclama al ministerio que retire y rectifique públicamente las declaraciones ofensivas vertidas contra la profesión médica, asuma responsabilidades ante la incapacidad de alcanzar acuerdos, recupere el respeto institución y la negociación efectiva con los representantes legítimos de los médicos, e impulse medidas para garantizar una asistencia sanitaria de calidad, segura, humana y sostenible.

Caamaño: «É obrigatorio cambiar a ministra»

Por su parte, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, mostró su malestar porque el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este viernes no incluya en el orden del día «o maior problema da sanidade pública neste momento», es decir, el conflicto del estatuto marco que ha generado una huelga estatal y la anulación de cientos de miles de actos médicos desde diciembre. Reiteró sobre la ministra, Mónica García, que «se non está capacitada para levar este problema, deixe paso a outra persoa» y lamentó que use el Interterritorial en su propia campaña: «é obrigatorio cambiala», concluyó Caamaño.

La huelga médica ha tenido este viernes en Galicia una incidencia algo mayor a la de estos días, de casi un 17 % en la jornada de mañana. En los siete grandes hospitales secundaron la huelga casi uno de cada cuatro facultativos (el 23,13 %), mientras que en los comarcales bajó al 12,72 %. El paro subió también en primaria pero se mantiene muy por debajo en relación al hospital, de un 2,52 %.