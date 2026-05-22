Nueva huelga en el Sergas: los técnicos paran el lunes

Concentración de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería en el HULA, en una foto de archivo Óscar Cela

Los médicos terminan este viernes una semana de huelga y los técnicos de grado medio y superior pararán el lunes 25. Auxiliares de enfermería, técnicos de anatomía patológica, en dietética, farmacia o higiene bucodental están convocados para sendas jornadas de huelga los días 25 de mayo y 15 de junio. Se trata de una movilización a nivel estatal y que guarda ciertas similitudes con la de los médicos, ya que exigen una reclasificación profesional.

La Consellería de Sanidade ha establecido unos servicios mínimos que incluyen el 100 % de la actividad urgente y en aquellas consultas consideradas como preferentes o de pacientes oncológicos. La distribución de estos mínimos varía por área sanitaria en función de las características del centro. En el Chuac, por ejemplo, solo en jornada de mañana incluye a 297 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y 22 de laboratorio clínico, entre otros.

Hace tan solo unos meses los técnicos de grado superior tuvieron varias movilizaciones con un amplio seguimiento para exigir su equiparación a grado, algo que ocurre ya en varios países europeos.