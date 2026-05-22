La Justicia pone el foco en el maltrato a los mayores en Galicia: «Hay una cifra oculta de agresiones»
REDACCIÓN / LA VOZ
El Tribunal de Instancia de Santiago crea un grupo de trabajo para detectar las situaciones de riesgo, casi siempre provocadas por familiares cuidadores que sufren algún tipo de trastorno o dependencia23 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Tribunal de Instancia de Santiago, que preside la magistrada Sandra Iglesias, acogió este viernes la primera reunión de un grupo de trabajo creado para detectar y abordar las situaciones de maltrato a mayores en Galicia.