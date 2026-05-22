El delegado del Gobierno insta a la Xunta a ponerse a trabajar con los fondos del Plan Estatal de Vivienda
GALICIA
Pedro Blanco ha celebrado el acuerdo al que se llegó el jueves y que permitirá a Galicia contar con casi 400 millones de euros22 may 2026 . Actualizado a las 15:40 h.
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha celebrado el acuerdo que sellaron este jueves el Ejecutivo central y las comunidades autónomas para movilizar hasta 7.000 millones de euros en el marco del Plan de Vivienda estatal 2026-2030. Galicia recibirá 399 millones, por lo que el representante gubernamental ha instado a la Xunta a «ponerse a trabajar».
Blanco ha respondido así a las críticas de la conselleira de Vivienda de la Xunta, María Martínez Allegue, que ayer, tras la firma del acuerdo, aseguró que «llega tarde, sin consenso con las comunidades autónomas y con financiación insuficiente». Añadió que el Gobierno gallego «no está de acuerdo» con el plan, pero tiene que aceptarlo para no perder fondos necesarios y destinados a la ciudadanía.
Preguntado por esas críticas en un acto en Santiago, Blanco ha lamentado que la Xunta intente buscar algún pero al plan que pretende construir vivienda pública. «Hay que buscarle algo y decimos que llega tarde. La cuestión es que llegue», ha afirmado Blanco, que ha destacado que esos casi 400 millones de euros servirán para contribuir a solucionar una «necesidad imperiosa» de la ciudadanía, como es el acceso a una vivienda, algo que calificó de «prioritario».
«Son 400 millones que nos van a servir para hacer vivienda asequible, pública históricamente, y para Bono Joven. Por lo tanto, insisto, algo hay que buscar, pero al final votamos que si y luego decimos que llega tarde», ha remarcado, Blanco, asegurando que lo que hay que hay es «celebrarlo y ponerse a trabajar»