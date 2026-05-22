El delegado del Gobierno insta a la Xunta a ponerse a trabajar con los fondos del Plan Estatal de Vivienda

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en una imagen de archivo. CESAR QUIAN

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha celebrado el acuerdo que sellaron este jueves el Ejecutivo central y las comunidades autónomas para movilizar hasta 7.000 millones de euros en el marco del Plan de Vivienda estatal 2026-2030. Galicia recibirá 399 millones, por lo que el representante gubernamental ha instado a la Xunta a «ponerse a trabajar».

Blanco ha respondido así a las críticas de la conselleira de Vivienda de la Xunta, María Martínez Allegue, que ayer, tras la firma del acuerdo, aseguró que «llega tarde, sin consenso con las comunidades autónomas y con financiación insuficiente». Añadió que el Gobierno gallego «no está de acuerdo» con el plan, pero tiene que aceptarlo para no perder fondos necesarios y destinados a la ciudadanía.

Preguntado por esas críticas en un acto en Santiago, Blanco ha lamentado que la Xunta intente buscar algún pero al plan que pretende construir vivienda pública. «Hay que buscarle algo y decimos que llega tarde. La cuestión es que llegue», ha afirmado Blanco, que ha destacado que esos casi 400 millones de euros servirán para contribuir a solucionar una «necesidad imperiosa» de la ciudadanía, como es el acceso a una vivienda, algo que calificó de «prioritario».

«Son 400 millones que nos van a servir para hacer vivienda asequible, pública históricamente, y para Bono Joven. Por lo tanto, insisto, algo hay que buscar, pero al final votamos que si y luego decimos que llega tarde», ha remarcado, Blanco, asegurando que lo que hay que hay es «celebrarlo y ponerse a trabajar»