El conselleiro de Sanidade dice que la tramitación de las bajas es «manifestamente mellorable»
Asegura que no pretender primar a los médicos de familia por acortar las incapacidades temporales, sino mejorar la gestión22 may 2026 . Actualizado a las 19:26 h.
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, aseguró este viernes que la tramitación de las incapacidades temporales es «manifestamente mellorable», por lo que la Xunta pretende mejorar ese trámite y no primar a los médicos de familia por acortar bajas a pacientes «que non estean en condicións de retornar ao seu posto de traballo».
Los acuerdos de gestión son los objetivos que Sanidade y profesionales se fijan cada año y van vinculados a un plus, el complemento de productividad variable. Los de este año se presentaron en el mes de febrero y uno de los indicadores busca que el número total de días de incapacidad temporal sea igual o inferior a las tablas de duración estándar. Caamaño asegura que hay un consenso en que la tramitación de las bajas es mejorable, «e a Consellería recoñece o traballo que fan os médicos de familia. A única intención que ten é mellorar a tramitación, nunca adiantar unha baixa xustificada, senón unha que por exemplo se prolonga por culpa nosa, dunha proba, queremos mellorar ese tramite».
El responsable del departamento sanitario asegura que los acuerdos de gestión (ADX) son una herramienta para monitorizar cómo trabaja el sistema público de salud y para eliminar la actividad ineficiente y estimular la eficiente, «está claro que a tramitación das baixas é mellorable, é un indicador dentro dos 50 que hai, está tamén dentro dun convenio do INSS coas comunidades e xa estaba nos acordos do 2025», concluyó.