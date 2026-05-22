Besteiro acusa a Rueda de «poner precio» a la salud de los gallegos y Pontón exige retirar el incentivo por dar altas

Besteiro con Patxi López este viernes en Ourense MIGUEL VILLAR

Los líderes del BNG y el PSdeG han coincidido este viernes en censurar el plus de productividad para los médicos que la Xunta pretende dar si las bajas de sus pacientes no se alargan más allá de determinado objetivo, fijado por la Administración autonómica. De «deleznable» e «inmoral» ha tildado la medida la portavoz nacionalista, Ana Pontón, mientras que el socialista, José Ramón Gómez Besteiro, la ha calificado de «extremadamente grave», además de considerar que no va a aportar ninguna solución.

Pontón considera que la idea del equipo de Alfonso Rueda pretende «condicionar» la actuación de los facultativos al decidir sobre las altas y bajas de sus pacientes, más allá de criterios médicos. Por ello, ha reclamado que «retire de inmediato esa proposta» que estima «infame e indecente». Es más, la líder del BNG ha dudado de la legalidad de la medida. «E se o é, non debería poder selo», añadió. «Recoñezo que lin tres veces a noticia, porque me parece imposible que alguen quera beneficiar a médicos economicamente por dar a alta aos pacientes antes», incidió.

A su parecer, la medida se enmarca en una línea marcada por el PP estatal de «robarlle dereitos aos traballadores», como el de permitir que la gente enferma esté de baja cuando lo necesite. Por otro lado, dio un voto de confianza a los médicos, mostrándose «convencida» de que los profesionales gallegos dan las altas «en función das necesidades dos pacientes».

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, censuró que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «ponga precio a la salud» de los gallegos al plantear ese incentivo, y calificó la idea de «extremadamente grave». «Esta medida no va a resolver nada de lo que está roto. Va a añadir presión sobre los profesionales y sospecha sobre los pacientes», afirmó.

Besteiro enmarcó la idea del polémico plus en una política de «recorte sistemático» de derechos por parte del PP, y un abandono de la sanidad pública en favor de la privada. «El señor Rueda quiere hacernos creer que el problema de la sanidad pública está en las bajas, en los pacientes o en los médicos. Y no. El problema es un gobierno que no cree en los servicios públicos y que no está dispuesto a invertir lo que hay que invertir», afirmó el socialista.

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Reacciones al caso Zapatero

Besteiro hizo estas declaraciones en Ourense, donde compareció acompañado por el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, presente en Galicia con motivo de la V Reunión Socialista de Ourense. Desde allí volvió a mostrar su confianza en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado esta semana por presunta corrupción. El líder del PSdeG reiteró que él «cree en Zapatero» y ha recordado su propia situación personal de hace diez años, cuando tuvo que dimitir de la dirección del PSdeG tras ser imputado por la jueza Pilar de Lara por unas acusaciones que quedaron archivadas. «Había autos de imputación realmente espectaculares» que le atribuían «cantidad de cosas vergonzosas y tremendas», recordó, «y al final pasó lo que pasó».

Besteiro también rememoró las críticas que en aquel momento vertía contra él el PP de Alberto Núñez Feijoo y Alfonso Rueda. «Por lo tanto, yo creo en Zapatero y creo a Zapatero y hasta que se me demuestre lo contrario, voy a seguir pensando así», insistió.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG también se refirió al caso del expresidente, después de que los periodistas le preguntasen por ese tema, y en concreto por unas declaraciones de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, que acusó al Bloque de «apoiar o Goberno máis corrupto da historia». A esto último, Ana Pontón contestó que el Gobierno español más corrupción «tiña un presidente que era M. Rajoy (...) é o que di unha sentenza do Tribunal Supremo que acreditou que o PP era un partido que se estaba beneficiando da corrupción».

En cuanto al tema concreto de Zapatero, la nacionalista reiteró la posición del Bloque de «tolerancia cero coa corrupción» y pidió que la justicia «vaia ata o final e se delimiten todas as responsabilidades». «E se alguen meteu a man na carteira de todos e todas, o que espero é que acabe en prisión», añadió.