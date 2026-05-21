El Supremo anula el registro único de alquileres de corta duración, en el que debían inscribirse los pisos turísticos para anunciarse en plataformas

Vivienda turística en Baiona

Fue una de las medidas destacadas por el Gobierno central en materia de control de las viviendas de uso turístico (VUT), el establecimiento de un registro nacional único en el que debían inscribirse todos los alquileres de corta duración. Esa inscripción dotaba a la vivienda de un número sin el que no podía ofertarse en plataformas y sin el que se consideraba que estaba operando de forma ilegal. Entró en vigor en enero del 2025, pero se hizo efectivo el 1 de julio del año pasado, tras un período de adaptación de seis meses. Ahora, cuando no ha cumplido ni un año, el Tribunal Supremo (TS) anula este registro nacional, al entender que se superpone a los autonómicos ya existentes y que el Estado no tiene competencia para una regulación tan exhaustiva del fenómeno de las VUT.

Así se desprende de una sentencia fechada a 19 de mayo, pero hecha pública este jueves por el alto tribunal. En ella se estima parcialmente el recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana contra el Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de Registro Único de Arrendamientos y se crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración. El Supremo estima en parte dicho recurso, anulando los preceptos por los que se crea ese registro único de arrendamientos de carácter estatal.

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El debate, explican, se centró en determinar si el Estado tenía competencia para dictar la norma que debía aplicar el reglamento europeo aprobado en el año 2024 que establecía normas armonizadas para el sistema de registro y los requisitos para intercambiar datos relativos a las plataforma de alquileres de corta duración. La conclusión del TS es que no la tiene en determinados aspectos. En concreto, se estima que la norma europea, aunque obliga a acomodar los sistema de registro e información existentes, no establece que tenga que ser mediante un sistema nacional.

Dado que ya existían en distintas comunidades autónomas, entre ellas Galicia o la Comunidad Valenciana, registros de viviendas de uso turístico, establecer uno a nivel nacional supondría una superposición. En concreto, la sentencia considera que la normativa estatal excede de lo que constituyen unas bases o medidas de coordinación concretas, para establecer una regulación exhaustiva de un registro nacional que se superpone a los registros autonómicos existentes respecto a la inscripción de inmuebles destinados a arrendamientos turísticos.

El Supremo sí reconoce, sin embargo, la competencia del Estado para regular la ventanilla única digital, la coordinación de ventanillas, las obligaciones de transmisión de datos de las plataformas en línea y con fines estadísticos. En definitiva, la recopilación de información sobre un fenómeno que, tal y como reconoce el propio tribunal en su escrito, ha sufrido un aumento constante, influyendo en la oferta de viviendas para alquileres de larga duración, y que supone una «creciente preocupación, tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel nacional», por lo que se está procurando poner freno a los «abusos» que se vienen produciendo al usar la modalidad del arrendamiento de corta duración para eludir la normativa estatal sobre los de larga duración o las normativas autonómicas sobre alquileres turísticos.

La Comisión Europea ya había emitido un pronunciamiento a principios de año señalando que el doble registro que en muchos casos imponía el sistema español contradecía el derecho comunitario, y fijaba el 20 de mayo de este año como fecha límite para que España eliminase esa duplicidad administrativa. La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) celebró ese pronunciamiento europeo, dado que siempre cuestionó el registro estatal obligatorio, defendiendo que no estar anotado en él no convertía en ilegal a una vivienda de uso turístico (VUT).