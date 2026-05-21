Sumar y Podemos se alían ya en A Coruña y Ferrol mientras Anova espera por el BNG

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela REDACCIÓN / LA VOZ

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Paulo Carlos López, a la izquierda, y Martiño Noriega, en la misma fila a la derecha, durante las fiestas de la Ascensión, el pasado 14 de mayo.
Paulo Carlos López, a la izquierda, y Martiño Noriega, en la misma fila a la derecha, durante las fiestas de la Ascensión, el pasado 14 de mayo. XOAN A. SOLER

La formación nacionalista sitúa al Bloque como socio prioritario, pero alcanza pactos con Sumar de cara a las municipales

22 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Las fiestas compostelanas de la Ascensión son una actualización anual de cómo respira la política gallega. Bajo las carpas alrededor de una mesa, y a un año de las elecciones municipales, se afilan las miradas

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