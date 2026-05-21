Sumar y Podemos se alían ya en A Coruña y Ferrol mientras Anova espera por el BNG

Paulo Carlos López, a la izquierda, y Martiño Noriega, en la misma fila a la derecha, durante las fiestas de la Ascensión, el pasado 14 de mayo. XOAN A. SOLER

Las fiestas compostelanas de la Ascensión son una actualización anual de cómo respira la política gallega. Bajo las carpas alrededor de una mesa, y a un año de las elecciones municipales, se afilan las miradas