Sumar y Podemos se alían ya en A Coruña y Ferrol mientras Anova espera por el BNG
REDACCIÓN / LA VOZ
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La formación nacionalista sitúa al Bloque como socio prioritario, pero alcanza pactos con Sumar de cara a las municipales22 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Las fiestas compostelanas de la Ascensión son una actualización anual de cómo respira la política gallega. Bajo las carpas alrededor de una mesa, y a un año de las elecciones municipales, se afilan las miradas#