El Sergas dice que hay 239 médicos voluntarios para hacer guardias en los PAC

PAC de Santiago, en una foto del pasado sábado 11 de abril PACO RODRÍGUEZ

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, aseguró en el Parlamento que 239 médicos se anotaron en las listas para hacer guardias voluntarias en los puntos de atención continuada, una cifra que incluye a profesionales de centros de salud y de los propios PAC. Además, otros 810 profesionales de enfermería mostraron su disponibilidad.

Sanidade negoció con los sindicatos mejoras tanto para los médicos de familia que trabajan en los centros de salud y deciden hacer horas a mayores, como para el propio personal de los PAC. Por ejemplo, aquellos que hagan guardias de 24 horas un sábado perciben a mayores un incentivo de 168 euros, 135 en el caso de los enfermeros. Este plus es solo para el personal de PAC, para quien también se establece un incremento de la jornada complementaria de un 15 % en el caso de los médicos y de un 22 % en el de enfermería. Entre los médicos de centros de salud, los incentivos se fijan por tramos y van de los mil a los seis mil euros al año a mayores en función de las guardias que realicen.

Caamaño también matizó las críticas del Consello de Contas a la situación de la primaria asegurando que de las 496 plazas de medicina de familia consideradas vacantes por el ente fiscalizador, 415 las ocupan médicos con contratos estables. En el caso de pediatría, de 133 vacantes 123 están cubiertas. Esto supone que hay 91 vacantes en primaria.