Los matemáticos quieren una reserva de plazas universitarias para los premiados en las olimpiadas científicas

Imagen de archivo del cierre del programa Estalmat, en la facultad de Matemáticas de la USC Santi Alvite

En la universidad española hay varios cupos: el general (que incluye a los alumnos de FP y bachillerato), el de personas con discapacidad, el de titulados y el deportistas de alto nivel. Y ahora, la Real Sociedad Matemática Española (RSME) solicita a las autoridades educativas uno nuevo, para estudiantes destacados en las olimpiadas científicas. La propuesta se ha dirigido al ministerio, las comunidades autónomas, CRUE-Universidades Españolas y a los rectorados y plantea una reserva de plazas del 2 % para medallistas en competiciones nacionales e internacionales. La institución científica, que preside la gallega Victoria Otero Espinar, considera interesante este reconocimiento, ya que participar en estas competiciones (muchos alumnos empiezan en 4.º de ESO) requiere «un elevado grado de esfuerzo, constancia y dedicación».

En concreto, la institución recuerda que las distintas olimpiadas científicas constituyen desde hace décadas un instrumento consolidado para la identificación, promoción y estímulo del talento científico entre los jóvenes, y esta propuesta busca equiparar en términos de política pública, el mérito académico y científico al deportivo, y reforzando así los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la universidad.

Victoria Otero explica que participar en las olimpiadas« representa un indicador objetivo de excelencia académica, al requerir una preparación intensiva, la adquisición de competencias avanzadas y la demostración de capacidades excepcionales» en disciplinas científicas específicas.

La propuesta de la RSME considera como méritos relevantes: la participación en olimpiadas científicas internacionales, con independencia del resultado obtenido; la obtención de medalla en olimpiadas científicas estatales: de forma excepcional y según futura regulación, la participación en fases finales de olimpiadas estatales.

Asimismo, la RSME plantea que la adjudicación de estas plazas incorpore criterios de afinidad disciplinar entre la olimpiada y la titulación solicitada. Así, por ejemplo, en el acceso al grado en Matemáticas tendrían prioridad los estudiantes con méritos acreditados en olimpiadas matemáticas frente a quienes procedan de otras disciplinas científicas.

«Esta medida contribuiría a fomentar el talento científico, incentivar la participación del alumnado en competiciones de alto nivel y favorecer la continuidad formativa de estudiantes con altas capacidades dentro del sistema universitario español», concluye Otero.

En el caso de matemáticas, las olimpiadas tienen dos fases (local y final), que se celebran por toda España en enero y marzo, y se otorgan 6 seis medallas de oro, 12 de plata y 18 de bronce a los mejor clasificados. Los medallistas de oro obtienen además plaza para conformar el equipo nacional que representa a España en las distintas olimpiadas internacionales de la disciplina: Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas y Olimpiada Internacional de Matemáticas.