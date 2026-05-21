Desde mañana se simplifica el protocolo de absentismo escolar: los centros educativos gallegos abren más de 600 al año

Foto de archivo del IES Lucus Augusti ALBERTO LÓPEZ

Dentro del plan para la simplificación de las tareas burocráticas de los centros educativos, que la Xunta acordó con varios sindicatos, figura la simplificación del protocolo de absentismo escolar. Se trata de un procedimiento que en palabras de los responsables de la Consellería de Educación era muy engorroso e implicaba el envío de cartas certificadas a las familias. A partir de este viernes se pondrá en marcha un sistema más ágil y digital que evitará numerosos trámites a los equipos directivos de los centros.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, acompañado por la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, y el director del IES Antón Fraguas de Santiago, Alejandro Francisco, presentaron en este centro el protocolo, que será totalmente digital e incorporará todos los datos para facilitar la tramitación. Una de las novedades es que el sistema hará un recuento automático de las faltas sin justificar y en el caso de que un alumno acumule dos o más días al mes el tutor recibirá un correo electrónico de forma automática los lunes.

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El control de asistencia de los estudiantes se realiza diariamente por parte del profesorado y las faltas deben justificarse en un máximo de dos días lectivos, aunque se permite cierta flexibilidad. Si el alumno suma un 6 % de ausencias mensuales sin justificar (un día), el tutor contacta con la familia, y si llega al 10 % (dos días al mes), se valora la apertura de un expediente por absentismo. Estas comunicaciones, salvo casos excepcionales en las que los progenitores no tienen Abalar, se realizará por medios digitales, «ata o de agora era unha comunicación latosa e a partir de agora se fará por correo ou Abalar», explica Fernández. En caso de no reconducirse la situación es cuando se traslada el expediente a la inspección educativa, y solo en los casos más graves a la Fiscalía de Menores. La comunicación con la inspección también será automática y no será preciso adjuntar toda la documentación porque ya estará en el aplicativo.

Alejandro Francisco, director del instituto compostelano, recordaba que aunque los casos de absentismo son escasos suponen un problema porque las propias familias son reacias a acudir al centro, «o maior problema é facer que familias que non confían veñan, porque se veñen moitas veces se consegue reconducir a situación». Los casos de absentismo afectan según la Xunta al 0,07 % de la población escolar. En cuanto a cifras absolutas, al año se inician más de 600 protocolos en los centros educativos, de los que más de un centenar llegan a la inspección educativa. En torno a cuarenta acaban en la Fiscalía. La etapa educativa en la que se concentran más casos es secundaria.

El plan de simplificación de la burocracia en su totalidad, apuntó el conselleiro de Educación, implicará una reducción de 120.000 horas de trabajo administrativo al año. Rodríguez concluyó recordando a los jóvenes presentes en la presentación que las aulas son el lugar seguro en donde deben estar.