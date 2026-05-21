El Gobierno destaca el compromiso del sector de la seguridad privada en Galicia

Un momento del acto del día de la seguridad privada celebrado este jueves en el Teatro Colón de A Coruña. ANGEL MANSO

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, presidió este jueves en A Coruña el acto central en Galicia del día de la seguridad privada, en el que destacó la labor esencial que realizan los vigilantes, detectives privados, guardas rurales y escoltas de personalidades como apoyo a los cuerpos de seguridad del Estado. Blanco reconoció que el papel de la seguridad privada contribuye de manera eficaz a la consolidación de Galicia como la segunda comunidad más segura de España. Blanco trasladó «o agradecemento do Goberno central ao conxunto da seguridade privada polo seu compromiso co mantemento da seguridade cidadá e coa protección dos recursos forestais e pesqueiros da comunidade».

En el acto también intervinieron el general jefe de la Guardia Civil de Galicia, Miguel Ángel González; el jefe superior de Policía, Pedro Pacheco, y el presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad de Galicia, Roberto Lage. Este último habló de la necesidad de aumentar las competencias de los vigilantes para poder liberar a Guardia Civil y Policía Nacional de tareas como la vigilancia en las cárceles o la conducción de presos. En la jornada de conmemoración, celebrada en el Teatro Colón, se entregaron 90 menciones honoríficas a a hombres y mujeres del sector de la seguridad privada en Galicia, que fueron concedidas a propuesta de la Jefatura Superior de Galicia y de la Zona de Galicia de la Guardia Civil para reconocer su trayectoria de cooperación con lo cuerpos policiales o por actuaciones meritorias en el último año. Entre esas menciones se hizo un reconocimiento especial a Luis Paz, un vigilante de A Coruña que, estando fuera de servicio, protegió a una persona mayor que estaba sufriendo un atraco.

Pedro Blanco quiso destacar el hecho de que cada vez hay más mujeres entre las homenajeadas, lo que demuestra que «a muller está a sumar espazos nun sector que ata hai ben pouco era marcadamente masculino». En esa misma línea, el delegado del Gobierno hizo un llamamiento a las empresas de seguridad privada «para que promovan a incorporación de máis perfís femininos ás súas plantillas, para acadar nelas a mesma representatividade que a muller ten no conxunto da poboación».

Posteriormente, la Asociación de Jefes y Directores de Seguridad, que preside Jesús Blanco, celebró un almuerzo de confraternidad en el que también participaron el director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, y altos mandos policiales y dirigentes de empresas de seguridad privada.