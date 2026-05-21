Arturo Delgado: «Los ayuntamientos tendrán que devolver cantidades altísimas por la tasa de residuos»

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO

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Arturo Delgado Mercé, presidente de la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local.
Arturo Delgado Mercé, presidente de la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local. ANGEL MANSO

El presidente de los inspectores de hacienda local denuncia que «se siguen tolerando fraudes descarados que podrían evitarse con mínimas regulaciones»

22 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Arturo José Delgado Mercé es presidente de la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local, que ayer y hoy celebró en la Domus de A Coruña el XXVI curso de Inspección y Actualidad Tributaria

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