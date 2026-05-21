Arturo Delgado: «Los ayuntamientos tendrán que devolver cantidades altísimas por la tasa de residuos»

Arturo Delgado Mercé, presidente de la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local. ANGEL MANSO

Arturo José Delgado Mercé es presidente de la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local, que ayer y hoy celebró en la Domus de A Coruña el XXVI curso de Inspección y Actualidad Tributaria