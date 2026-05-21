Arturo Delgado: «Los ayuntamientos tendrán que devolver cantidades altísimas por la tasa de residuos»
SANTIAGO
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El presidente de los inspectores de hacienda local denuncia que «se siguen tolerando fraudes descarados que podrían evitarse con mínimas regulaciones»22 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Arturo José Delgado Mercé es presidente de la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local, que ayer y hoy celebró en la Domus de A Coruña el XXVI curso de Inspección y Actualidad Tributaria#